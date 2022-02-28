Россия отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, контракт с «Газпромом» расторгнут

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ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных турниров.

Решение затрагивает национальную сборную страны, а также клубы, представляющие Россию в еврокубках. Решение действительно «до последующего уведомления».

Также УЕФА принял решение разорвать контракт с «Газпромом».

В мае прошлого года российская энергетическая компания продлила контракт с УЕФА, став спонсором двух Евро, а также продолжив сотрудничество с Лигой чемпионов до 2024 года. Сделка с «Газпромом», согласно различным оценкам, должна была приносить УЕФА до 40 миллионов евро в год. 

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