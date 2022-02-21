Губерниев о Слепышеве: «Это полный привет вообще! В хоккей бы он лучше играл вместо претензий к журналистам, в школу бы еще раз сходил…»

Дмитрий Губерниев считает, что Антон Слепышев не должен был высказывать претензии СМИ.

«Аргументы и факты» сегодня опубликовали интервью с комментатором, взятое после Олимпиады в Пекине.

– Нападающий Антон Слепышев в инстаграме написал: «Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли!!! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали, еще до финала, нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» Я читал, что ты ему достойно ответил.

– Это полный привет вообще! В хоккей бы он лучше играл вместо того, чтобы высказывать претензии журналистам.

Да еще и с ошибками пишет. В школу бы еще раз сходил, что ли... – сказал комментатор.

Напомним, что сегодня утром Губерниев выложил фото с форвардом сборной России, написав: «Это мой друг, не разлей вода мы теперь! Хоккеисты переживают»

«Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» Слепышев после поражения в финале Олимпиады