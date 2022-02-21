Дмитрий Губерниев: «Объяснял хоккеистам, что страна желает им победы, разговор завершился признаниями в любви. Родился девиз: «С детства за Слепышева!»

поделился деталями разговора с хоккеистами .

Сегодня национальная команда вместе с другими олимпийцами вылетела в Москву из Пекина.

«В ожидании взлета я вместе с Дмитрием Заниным перешел в часть салона к хоккеистам.

И сразу же попал под шквал атак. Ребята были очень расстроены тем, что проиграли финал сборной Финляндии.

Мы полтора часа сидели вместе. Я объяснял, что не нужно реагировать на горстку хейтеров. Вся страна желает им победы.

В итоге наш разговор завершился овациями и признаниями в любви. И там же родился девиз: «С детства за Слепышева!» – заявил комментатор «Матч ТВ».

Губерниев также опубликовал фотографию с Антоном Слепышевым, который выступил с критикой болельщиков и прессы после поражения в финале Олимпиады.

Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме