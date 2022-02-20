Губерниев – Слепышеву: «Если бы вы еще и в хоккее умели так же лихо выступать, вам бы цены не было»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение Антона Слепышева к болельщикам и СМИ.

Форвард сборной России ранее написал в инстаграме, в частности, такие слова: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!».

«Дорогой хоккеист Слепышев!!! Отличное выступление!!!! Если бы вы еще и в хоккее умели так же лихо выступать, вам бы цены не было!!!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме

