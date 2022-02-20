«Давайте лучше сборная России по футболу только в нечетные годы будет играть. Поднадоедает на провалы смотреть». Журналист «Матч ТВ» Лысенков – Мостовому

Журналист сказал, что ему поднадоели провалы футболистов сборной России.

Павел Лысенков отреагировал на слова бывшего футболиста Александра Мостового.

27-летний форвард и хоккейной сборной России Антон Слепышев после поражения от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады написал в инстаграме: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»

Мостовой, комментируя слова Антона о хейтерах, заявил: «Спорт захватила волна хейтеров, но и хоккея слишком много стало. Сделайте ЧМ раз в два года хотя бы, поднадоедает».

«Давайте лучше сборная России по футболу только в нечетные годы будет играть. Поднадоедает на провалы смотреть», – написал Лысенков.

Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме