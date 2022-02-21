Губерниев выложил фото со Слепышевым: «Это мой друг, не разлей вода мы теперь! Хоккеисты переживают»

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Дмитрий Губерниев опубликовал фотографию вместе с Антоном Слепышевым.

Форвард сборной России после финала Олимпиады написал в инстаграме такие слова: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!».

В воскресенье Губерниев в личном канале критиковал Слепышева за такую реплику и прокомментировал реакцию хоккеиста в медиа.

«А это мой друг – хоккеист Слепышев! Не разлей вода мы теперь!

Поддержим наших хоккеистов, они переживают! Полтора часа вместе с парнями провели!» – написал комментатор в понедельник.

Сегодня хоккейная сборная возвращается в Москву из Пекина.

Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме

Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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