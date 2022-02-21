Кожевников о Слепышеве: «Согласен про журналистов. Но он обидел русский народ, болельщиков – надо думать, о чем говоришь»

оценил критику Антона Слепышева в адрес журналистов и болельщиков.

– Нервы не выдержали. Надо думать головой. Она не только для того, чтобы кушать.

Нужно понимать, с кем ты разбираешься. Я понимаю: нервы, обиды.

Слепышев – ведущий хоккеист, от него ждали хорошей игры. Он должен терпеть. Слепышев для болельщиков играет или для кого? Поэтому вначале надо думать, а потом высказываться.

– А с критикой журналистов вы согласны? Вы тоже их часто ругаете.

– Я не обижен на журналистов. Просто констатирую факты: такие глупые вопросы задают и начинают вытягивать непонятные вещи. Правда, бесить начинает.

У нас в стране действительно нет спортивной журналистики – они не живут спортом и не понимают, что это такое, какой это труд и нервы. Когда глупости спрашивают, реально начинают нервишки шалить.

Поэтому с тем, что Слепышев сказал про журналистов, я согласен. А то, что он обидел болельщиков и русский народ, – в этом случае надо думать, о чем ты говоришь, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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