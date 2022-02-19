Борис Майоров: «Командная игра у Швеции лучше, им не хватало остроты в атаке. Они смотрелись лучше России во всем остальном»

подверг критике игру сборной России, несмотря на победу в полуфинале Олимпиаде.

Российские хоккеисты переиграли сборную Швеции (2:1 Б) в матче 1/2 финала турнира в Пекине.

– При равной и очень упорной борьбе даже после такой инфарктной победы приходится признавать, что командная игра у шведов лучше.

За счет того, что у них взаимосвязи в звеньях более отлажены, чем у нас. Это позволяет и из своей зоны лучше выходить, и в зону соперника легче заходить.

Единственное, чего шведам не хватало в полуфинале – это остроты в атаке. Во всем остальном они смотрелись даже лучше наших.

Это одно, а второе – тренерский опыт. Ну нельзя против шведов играть от обороны! Это же общеизвестный факт.

На них надо больше наседать, постоянно заставлять двигаться, торопиться. Любыми способами разрушать их спокойную комбинационную игру. Если им не мешать, они сразу выглядят королями на площадке.

Это все знание мирового хоккея, опыт, которого нашему тренерскому штабу так не хватает. Из-за этого мы едва не отдали в третьем периоде матч, который поначалу складывался для нас неплохо.

– Действительно, ведь даже в матчах с датчанами, стоило россиянам в третьем периоде отходить в оборону, как у наших ворот начинали очень опасные моменты возникать. А шведы не датчане, мастерство у них выше, поэтому они счет и сравняли.

– Так мало того, шведы могли и вперед выйти. В конце третьего периода и в овертайме они создали гораздо больше голевых моментов, чем наши.

порой чудом удерживала ничейный счет. Ну как так можно! Я и говорю – это тренерский опыт, – заявил двукратный олимпийский чемпион.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны