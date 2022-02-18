Вадим Шипачев: «Очень рад, что Россия выиграла. Мы верили друг в друга, были дружны. Федотов – красавец»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Швеции по хоккею Вадим Шипачев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Хоккей

Вадим Шипачев рассказал об итогах матча со Швецией (2:1 Б) в полуфинале Олимпиады-2022.

– Мы очень сильно нервничали. А вы?

– Мы тоже. Очень рад, что мы выиграли. Отыгрались по буллитам. Верили друг в друга. Пацаны все красавцы.

– Почему вас не поставили бить буллит?

– Потому что я их не бью. Есть ребята помастеровитее меня.

– Что чувствовали, когда стояли, обнявшись на буллитах?

– Мы верили друг в друга и в тех ребят, которые били буллиты. Иван Федотов – красавец. Мы были дружны и рады, что идем дальше.

– Почему был такой тяжелый овертайм? Показалось, что шведы были более изобретательны.

– Не знаю, – сказал нападающий сборной России.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны

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