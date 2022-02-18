Сушинский об атаке сборной: «Сами все видите, один гол за матч. Мы всю Олимпиаду так играем, а уже в финале, значит, шансы есть»

Теги Сборная России по хоккею Максим Сушинский Сборная Швеции по хоккею Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает, что сборная России отлично играет в обороне на Олимпиаде-2022.

Команда России обыграла Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. В финале сборная России сыграет против Финляндии.

«Самое главное, что выиграли! Оборона отличнейшая. Атака? Ну вы сами все видите, один гол за матч.

Есть ли с такой игрой шансы в финале? Мы всю Олимпиаду так играем, а уже в финале, значит, есть. С финнами будет тяжело», – сказал бывший нападающий сборной России

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