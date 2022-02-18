Яковлев о буллите шведам: «Целенаправленно бросал в подмышку. Спасибо Зарипову, он подсказал, что там «мертвая» зона»

рассказал о совете Даниса Зарипова по исполнению буллита.

Защитник сборной России поделился эмоциями после победы над командой Швеции (2:1 Б) в полуфинале Олимпиады-2022.

– До сих пор не отошел от серии. Выходил, знал, что буду делать, сделал.

Целенаправленно бросал в подмышку. Это такие моменты… Спасибо Данису Зарипову, я очень много смотрел буллитов и делал, потому что штатный буллитер у себя в команде.

В одной из посиделок с Данисом разговаривали об этом, и он мне подсказал, что там «мертвая» зона, туда можно бросать.

Единственное, за что я переживал, что у шведов есть ребята, с которыми я играл вместе, и они могут подсказать вратарю.

Хорошо, что так все закончилось, и мы будем играть в финале самый главный матч за последние четыре года.

– Как вы сдерживали нервы? Это же был исторический бросок!

– Я не понимал этого. Просто выходил. У меня был буллит, один бросок. Спасибо моему спортивному психологу, с которым я занимаюсь.

– Почему так тяжело сложился овертайм?

– Все понимали, что один бросок может все закончить. Поэтому играли где-то с осторожностью. Это был ключевой момент.

– Грицюк у вас как сын полка, забил решающий гол.

– Очень, очень за него рады! Принес нам победу.

И Федот ( ) – красавец, держал нас до последнего. Арсений умница, очень рады за него, он подарил нам финал.

– Хотел бросать пятым?

– Мне привычно пятым бросать, я всегда пятым бросаю. Мне сказали готовиться сразу перед началом серии, я не знал, каким буду бросать по счету, – сказал Яковлев.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны