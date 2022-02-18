Арсений Грицюк: «Я виноват в голе шведов, потерял шайбу. На душе сидело, что моя ошибка может навредить команде»

беспокоила допущенная ошибка в полуфинале Олимпиады.

Нападающий сборной России прокомментировал победу над командой Швеции (2:1 Б) в матче 1/2 финала хоккейного турнира в Пекине.

– Еще не пришло осознание того, что происходит.

Я виноват в первом голе, потерял шайбу в чужой зоне, вернулся, потерял игрока за спиной.

На душе сидело, что моя ошибка может навредить всей команде. Мне очень хотелось выйти и исправить это.

Рад, что Ваня Федотов дал нам шанс. Когда очередь дошла до меня, выезжал и сразу знал, что буду делать. Когда ты перебираешь буллиты в голове, затеряются мысли.

– Что вы хотели делать?

– То, что вы увидели.

– Как руки не задрожали?

– Надо подходить спокойно, если ты умеешь бить, почему бы не попробовать. Егор Яковлев нас вытащил, у него еще более ответственный буллит был.

– Сами вызвались бить?

– Тренеры назначают.

– В клубе как часто бьете?

– Постоянно. Я люблю буллиты, люблю играть с вратарем один на один.

– Согласны, что буллиты это лотерея?

– Да, ты можешь пятьсот раз забить, но в финале не получится, ведь вратарь тоже не просто так там стоит.

– Знаете какие-то особенности ?

– Смотрел, что он делает, когда ребята били. Сразу выходил с одной мыслью, – сказал Грицюк.

Его буллит вывел Россию в финал Олимпиады. 20-летний Грицюк пробился в хоккей из закрытого города