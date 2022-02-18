Арсений Грицюк: «Я виноват в голе шведов, потерял шайбу. На душе сидело, что моя ошибка может навредить команде»

Арсения Грицюка беспокоила допущенная ошибка в полуфинале Олимпиады.
Нападающий сборной России прокомментировал победу над командой Швеции (2:1 Б) в матче 1/2 финала хоккейного турнира в Пекине.
– Еще не пришло осознание того, что происходит.
Я виноват в первом голе, потерял шайбу в чужой зоне, вернулся, потерял игрока за спиной.
На душе сидело, что моя ошибка может навредить всей команде. Мне очень хотелось выйти и исправить это.
Рад, что Ваня Федотов дал нам шанс. Когда очередь дошла до меня, выезжал и сразу знал, что буду делать. Когда ты перебираешь буллиты в голове, затеряются мысли.
– Что вы хотели делать?
– То, что вы увидели.
– Как руки не задрожали?
– Надо подходить спокойно, если ты умеешь бить, почему бы не попробовать. Егор Яковлев нас вытащил, у него еще более ответственный буллит был.
– Сами вызвались бить?
– Тренеры назначают.
– В клубе как часто бьете?
– Постоянно. Я люблю буллиты, люблю играть с вратарем один на один.
– Согласны, что буллиты это лотерея?
– Да, ты можешь пятьсот раз забить, но в финале не получится, ведь вратарь тоже не просто так там стоит.
– Знаете какие-то особенности Ларса Юханссона?
– Смотрел, что он делает, когда ребята били. Сразу выходил с одной мыслью, – сказал Грицюк.
Его буллит вывел Россию в финал Олимпиады. 20-летний Грицюк пробился в хоккей из закрытого города