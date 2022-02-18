Ларионов о полуфинале Олимпиады: «Россия играла потрясающе. Сумасшедший матч, забравший столько нервов у болельщиков»

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Игорь Ларионов описал эмоции после победы России над Швецией (2:1 Б) в полуфинале Олимпиады.

«Сумасшедший и нервный матч, который доставил удовольствие и забрал столько нервов у наших болельщиков.

Ребята выдержали сумасшедшее напряжение, ребята выстояли. Вся команда играла потрясающе.

И хорошо, что есть молодой парень, Арсений Грицюк, который решил исход такого нервного поединка.

Теперь мы в финале играем с финнами – это фантастическое чувство.

Сейчас надо пару часов повеселиться, отдохнуть и завтра начать спокойно готовиться к финалу», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны

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