Депутат Свищев: «Вместе с Третьяком смотрел матч со Швецией. В овертайме Владислав Александрович вышел, не смог перенести нерв игры»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, как с смотрел полуфинал Олимпиады.

переиграла команду Швеции (2:1 Б) в матче 1/2 финала хоккейного турнира в Пекине.

«Мне повезло. Я смотрел игру вместе с президентом Федерации хоккея России Третьяком.

Он мне рассказывал, комментировал, передавал свою энергетику, нервы.

Когда был овертайм, Владислав Александрович вышел, не смог перенести нерв матча. Игра была не очень выразительной.

Безумно рад за наших ребят, медаль уже есть. Я поздравляю нашу команду, федерацию и тренерский штаб. Все команды на турнире равны, мы видели, как датчане бегают.

Мое внутренне предчувствие – наша сборная сумеет защитить титул олимпийского чемпиона», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

На Олимпиаде Россия пришла к стилю, который всегда презирала. С такой игрой никакие медали не нужны