Ротенберг – сборной России: «Поздравляю с выходом в финал! Верю в успех и желаю удачи!»

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Роман Ротенберг поздравил сборную России с выходом в финал Олимпиады-2022.

Команда обыграла Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. В финале сборная России сыграет против Финляндии.

«Друзья, коллеги, ребята! Поздравляю с выходом в финал!

Снова верю в успех и снова желаю удачи! Между 2018 и 2022 годами ФХР в сборной было проделано много работы. Вы молодцы!

Ваш Роман Ротенберг», – написал экс-глава штаба сборной и главный тренер СКА в сторис инстаграма. 

Фото: инстаграм Романа Ротенберга

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