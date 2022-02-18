Роман Ротенберг поздравил сборную России с выходом в финал Олимпиады-2022.
Команда обыграла Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. В финале сборная России сыграет против Финляндии.
«Друзья, коллеги, ребята! Поздравляю с выходом в финал!
Снова верю в успех и снова желаю удачи! Между 2018 и 2022 годами ФХР в сборной было проделано много работы. Вы молодцы!
Ваш Роман Ротенберг», – написал экс-глава штаба сборной и главный тренер СКА в сторис инстаграма.
Фото: инстаграм Романа Ротенберга
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