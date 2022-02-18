Третьяк о том, что Россия должна отомстить Финляндии за Сочи-2014: «Должны, конечно. Бог поможет, надеюсь»

заявил, что Россия должна отомстить Финляндии за поражение на Олимпиаде-2014.

Президент ФХР дал комментарий после победы российской команды над шведами (2:1 Б) в полуфинале .

В финале турнира встретятся Россия и Финляндия.

– Было тревожно во время серии буллитов и овертайма. Но я надеялся на нашего вратаря. Верил, что мы выиграем.

Честно, было бы очень обидно, если бы проиграли. Ребята шайбу зубами ловили. Игра, конечно, валидольная. Но, наверно, хоккей и привлекает людей из-за таких матчей.

Швеция не удивила. Она играла в действительно классный хоккей, дисциплинированный, практически одно удаление у них было. Шведы – сильная команда.

Я знаю, что они так играют, поэтому и знал, что игра будет такой тяжелой. Дисциплинированная, обученная, техничная команда, поэтому наша команда достойна уважения за победу.

– Можно ли сказать, что финал с Финляндией – это матч, в котором наша сборная должна отомстить за Олимпиаду-2014?

– Конечно, должны. Надеюсь, Бог нам поможет, – заявил Третьяк.

На Играх-2014 в Сочи Россия проиграла Финляндии в четвертьфинале со счетом 1:3.

Буллиты в полуфинале – настоящая драма. Россия чуть не потеряла все, но эффектно вернулась