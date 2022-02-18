Владислав Третьяк: «Федотов, конечно, дал! Просто молодец! Только бы не сглазить»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Владиславу Третьяку понравилась игра вратаря Ивана Федотова в матче 1/2 финала Олимпиады.

Сборная России победила Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. Команда сыграет в финале против Финляндии.

«Мне понравилось, что команда билась! Характер проявили, бились до последней секунды.

Игра со шведами была равная. Это очень достойный соперник.

Вратарь наш, конечно, дал! Не хочу хвалить особо Ивана Федотова сейчас, но он просто молодец! Только бы не сглазить.

Я хочу сказать, что самое главное в таких матчах – биться. Игры очень тяжелые», – сказал президент ФХР.

Федотов отразил 34 из 35 бросков в матче против Швеции

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные