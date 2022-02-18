Владислав Третьяк: «Федотов, конечно, дал! Просто молодец! Только бы не сглазить»

понравилась игра вратаря Ивана Федотова в матче 1/2 финала .

победила Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. Команда сыграет в финале против Финляндии.

«Мне понравилось, что команда билась! Характер проявили, бились до последней секунды.

Игра со шведами была равная. Это очень достойный соперник.

Вратарь наш, конечно, дал! Не хочу хвалить особо сейчас, но он просто молодец! Только бы не сглазить.

Я хочу сказать, что самое главное в таких матчах – биться. Игры очень тяжелые», – сказал президент .

Федотов отразил 34 из 35 бросков в матче против Швеции