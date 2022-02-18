Владислав Третьяк: «Финны заманивают к себе, потом следует контратака. Ребятам надо быть очень аккуратными»

Владислав Третьяк заявил, что сборной России нужно опасаться контратак в финале Олимпиады.

Команда России обыграла Швецию (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира по хоккею. В финале сборная сыграет против Финляндии.

«Финны играют от обороны и будут ловить нас на контратаках. Наши тренеры должны четко выстроить задание ребятам.

Финны играют только на контратаках, поэтому надо быть очень аккуратными. Они заманивают к себе, очень здорово действуют в защите, сильный вратарь у них. А когда заманят, потом следует контратака. Сколько матчей мы так им проиграли, надо быть очень аккуратными», – сказал президент .

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