0

Открылась регистрация на юбилейный спортивный фестиваль Malidak 2026. Он пройдет 7-9 августа

7-9 августа в Белорецком районе Республики Башкортостан (деревня Кузгун-Ахмерово) пройдет 10-й спортивный фестиваль Malidak 2026. В программе: забеги, концерты, лекции, велогонки на дистанциях 40 и 80 км, забег с питомцами на дистанциях 2 и 5 км, соревнования по рогейну и спортивному ориентированию, горный квест, скандинавская ходьба.

Участникам доступны забеги по Уральским горам на следующих дистанциях:

  • 160 км с набором высоты 7200 м;

  • 100 км (4150+);

  • 77 км (3500 м+);

  • 45 км (2000 м+);

  • 35 км (1640 м+);

  • 24 км (1000 м+);

  • 18 км (500 м+);

  • ночные 18 км;

  • 16 км (690 м+);

  • 8 км (400+);

  • эстафета на дистанции 56 км (18 + 23 + 16 км) с набором высоты 2200 м;

  • детские забеги от 200 до 1200 м;

  • забег волонтеров на 3 км.

На территории стартового городка будут также организованы: детский лагерь, лекторий, фудкорт, планетарий, скалодром, веревочный парк. 

Стоимость слота на дистанции 160 км составляет 14 000 рублей, на дистанции 100 км – 7900 рублей, на дистанции 77 км – 6800 рублей, на дистанции 45 км – 6200 рублей, на дистанции 35 км – 6000 рублей, на дистанции 24 км – 5600 рублей, на дистанции 18 км и 16 км (ночной забег) – 4900 рублей, на дистанции 8 и 16 км – 4300 рублей.

Стоимость велогонок и забегов с собаками начинается от 2500 рублей.

Подробную информацию можно смотреть на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Malidak
Календарь стартов
Забег
любительский спорт
Ультрамарафон
Трейлраннинг
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
«Это как семь раз взойти на вершину Эльбруса». «Горный король» – самый сложный ультратрейл в России
106 сентября, 13:32
Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й
130 августа, 16:55
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Забег-феномен под Суздалем: грязь, болота, дикие дистанции. Собирает по 8 тысяч бегунов
269 июля, 08:50
Главные новости
Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая
22 сентября, 14:27
В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026
22 сентября, 08:32
Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона
21 сентября, 15:17
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
421 сентября, 08:19
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
620 сентября, 07:32
20 фактов о Московском марафоне
19 сентября, 21:10Спецпроект
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
515 сентября, 20:40
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
14 сентября, 09:01
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября
5 сентября, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве пройдут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора». Старты состоятся 4 и 5 октября
вчера, 17:14
Открылась регистрация на «Крылатский трейл». Забег пройдет 26 октября
вчера, 14:50
Анастасия Деркач и Виталий Шафар выиграли Almaty Marathon. Ринас Ахмадеев – 2-й на 21,1 км
128 сентября, 14:00
Леонид Емельянов и Елена Скоблина стали победителями полумарафона «Ростов Великий»
28 сентября, 12:33
Береснев и Юшина стали победителями титульной дистанции на ультрамарафоне White Bride Ultra Gelendzhik. Митяевы – вторые
28 сентября, 11:12
Валерий Лукин и Анастасия Рубцова стали победителями Galaxy Vladivostok Marathon
27 сентября, 09:33
В Сочи пройдет фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS 2025. В программе: соревнования по триатлону, заплывы, забеги
26 сентября, 16:17
Дмитрий и Екатерина Митяевы примут участие в горном ультрамарафоне White Bride Ultra Gelendzhik, который пройдет 27-28 сентября
26 сентября, 15:38
В Санкт-Петербурге пройдет благотворительный забег «Розовая лента». Собранные средства пойдут на помощь взрослым с онкологией
22 сентября, 15:38
Неделин о 3-м месте на Московском марафоне: «Очень тяжело далась гонка. Думали, что трасса станет легче»
21 сентября, 12:20