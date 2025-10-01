Открылась регистрация на юбилейный спортивный фестиваль Malidak 2026. Он пройдет 7-9 августа

7-9 августа в Белорецком районе Республики Башкортостан (деревня Кузгун-Ахмерово) пройдет 10-й спортивный фестиваль Malidak 2026. В программе: забеги, концерты, лекции, велогонки на дистанциях 40 и 80 км, забег с питомцами на дистанциях 2 и 5 км, соревнования по рогейну и спортивному ориентированию, горный квест, скандинавская ходьба.

Участникам доступны забеги по Уральским горам на следующих дистанциях:

160 км с набором высоты 7200 м;

100 км (4150+);

77 км (3500 м+);

45 км (2000 м+);

35 км (1640 м+);

24 км (1000 м+);

18 км (500 м+);

ночные 18 км;

16 км (690 м+);

8 км (400+);

эстафета на дистанции 56 км (18 + 23 + 16 км) с набором высоты 2200 м;

детские забеги от 200 до 1200 м;

забег волонтеров на 3 км.

На территории стартового городка будут также организованы: детский лагерь, лекторий, фудкорт, планетарий, скалодром, веревочный парк.

Стоимость слота на дистанции 160 км составляет 14 000 рублей, на дистанции 100 км – 7900 рублей, на дистанции 77 км – 6800 рублей, на дистанции 45 км – 6200 рублей, на дистанции 35 км – 6000 рублей, на дистанции 24 км – 5600 рублей, на дистанции 18 км и 16 км (ночной забег) – 4900 рублей, на дистанции 8 и 16 км – 4300 рублей.

Стоимость велогонок и забегов с собаками начинается от 2500 рублей.

Подробную информацию можно смотреть на сайте организатора . Регистрация проходит на сайте MyRace .