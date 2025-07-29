Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км

С 25 по 29 июля в поселке Коробицыно (Ленинградская область) прошла ультрамарафонская гонка на выбывание Biotropika Ultra Trail (BUT). Каждый час спортсмены преодолевали один и тот же круг длиной 6,7 км, а в начале нового часа выходили на новый круг.

В 2024 году Ильдар Камалетдинов (чемпион России по суточному бегу) установил новый рекорд России, он пробежал 81 круг или 543,1 км.

Пять спортсменов побили прошлогодний рекорд России. Вадим Шарков сошел после 85-го круга, Алексей Белоусов – после 86-го, Михаил Заруба – после 94-го.

Два атлета – Петр Жариков и Иван Заборский – продолжали гонку до 106 круга, но Петр не успел уложиться в час, и, по правилам backyard-гонок, был дисквалифицирован. Иван Заборский (рекордсмен мира в шестисуточном беге) стал победителем с результатом 106 кругов (710,8 км).

Мировой рекорд был установлен австралийцем Филом Гором. Он составляет 119 кругов (798 км).

Посмотреть результаты всех участников можно на сайте O-time .

Big Dog’s Backyard Ultra – самый изматывающий забег в мире. Бегут на выбывание, пока не останется последний. Год назад победитель бежал три дня