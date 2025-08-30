Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й

В Альпах завершились соревнования Ultra-Trail du Mont-Blanc. Забег длиной 174-176 км проходит вокруг Монблана по территории Франции, Италии и Швейцарии. Суммарный набор высоты – свыше 9900 м, из-за чего забег UTMB считается одним из самых сложных в Европе. Из-за погодных условий в 2025 году трасса была частично сокращена.

Среди мужчин победил британец Том Эванс , пробежавший дистанцию за 19:18:58. В предыдущие два года ему не удавалось финишировать на дистанции. В этом году он обогнал ближайшего соперника на 32 минуты.

Из российских спортсменов на дистанцию также вышли Дмитрий Митяев , Алексей Толстенко и Алексей Береснев. Толстенко сошел на 82 км, Митяев – на 114 км. Алексей Береснев финишировал за 24:03:33 и стал 31-м в общем зачете, 29-м среди мужчин.

Среди женщин победила Рут Крофт из Новой Зеландии, она пробежала 175,4 км за 22:56:23. Год назад она заняла 2 место в гонке.

В забеге также участвовали российские спортсменки: Антонина Юшина сошла на 32 км из-за боли в ноге, Екатерина Митяева – на 128 км. В прошлом году Екатерина и Дмитрий Митяевы также не смогли завершить гонку – из-за болезни.

UTMB, мужчины

1. Том Эванс (Tom Evans, Великобритания) – 19:18:58

2. Бен Диман (Ben Dhiman, США) – 19:51:37



3. Джош Вейд (Josh Wade, Великобритания) – 20:05:06

UTMB, женщины

1. Рут Крофт (Ruth Croft, Новая Зеландия) – 22:56:23

2. Камиль Бруйас (Camille Bruyas, Франция) – 23:28:48

3. Катарина Хартмут (Katharina Hartmuth, Германия) – 24:16:39

Фестиваль Hoka UTMB Mont-Blanc в 2025 году прошел с 25 по 31 августа. В рамках фестиваля устроено несколько забегов: главная гонка – UTMB в Шамони (174 км), вторая по значимости гонка – CCC в Курмайоре (101 км), а также TDS (153 км), OCC (57 км), MCC (40 км), ETC (15 км) и YCC (юниорская гонка на 15 км), PTL (300 км). В забеге CCC из российских атлетов участие приняли Варвара Шиканова (сошла на 86 км) и Василий Корыткин (13:37:35, 98 место). Посмотреть результаты всех участников можно на сайте организатора .

