  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й
0

Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й

В Альпах завершились соревнования Ultra-Trail du Mont-Blanc. Забег длиной 174-176 км проходит вокруг Монблана по территории Франции, Италии и Швейцарии. Суммарный набор высоты – свыше 9900 м, из-за чего забег UTMB считается одним из самых сложных в Европе. Из-за погодных условий в 2025 году трасса была частично сокращена.

Среди мужчин победил британец Том Эванс, пробежавший дистанцию за 19:18:58. В предыдущие два года ему не удавалось финишировать на дистанции. В этом году он обогнал ближайшего соперника на 32 минуты.

Из российских спортсменов на дистанцию также вышли Дмитрий Митяев, Алексей Толстенко и Алексей Береснев. Толстенко сошел на 82 км, Митяев – на 114 км. Алексей Береснев финишировал за 24:03:33 и стал 31-м в общем зачете, 29-м среди мужчин.

Среди женщин победила Рут Крофт из Новой Зеландии, она пробежала 175,4 км за 22:56:23. Год назад она заняла 2 место в гонке.

В забеге также участвовали российские спортсменки: Антонина Юшина сошла на 32 км из-за боли в ноге, Екатерина Митяева – на 128 км. В прошлом году Екатерина и Дмитрий Митяевы также не смогли завершить гонку – из-за болезни.

UTMB, мужчины

1. Том Эванс (Tom Evans, Великобритания) – 19:18:58

2. Бен Диман (Ben Dhiman, США) – 19:51:37

3. Джош Вейд (Josh Wade, Великобритания) – 20:05:06

UTMB, женщины

1. Рут Крофт (Ruth Croft, Новая Зеландия) – 22:56:23

2. Камиль Бруйас (Camille Bruyas, Франция) – 23:28:48

3. Катарина Хартмут (Katharina Hartmuth, Германия) – 24:16:39

Фестиваль Hoka UTMB Mont-Blanc в 2025 году прошел с 25 по 31 августа. В рамках фестиваля устроено несколько забегов: главная гонка – UTMB в Шамони (174 км), вторая по значимости гонка – CCC в Курмайоре (101 км), а также TDS (153 км), OCC (57 км), MCC (40 км), ETC (15 км) и YCC (юниорская гонка на 15 км), PTL (300 км). В забеге CCC из российских атлетов участие приняли Варвара Шиканова (сошла на 86 км) и Василий Корыткин (13:37:35, 98 место). Посмотреть результаты всех участников можно на сайте организатора.

Они выигрывают ультрамарафоны за рубежом. Интервью с Дмитрием и Екатериной Митяевыми

«После 6 часов бега видишь, кто ты на самом деле». Наша звезда Антонина Юшина работает завучем в спортшколе и бегает ультрамарафоны

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: UTMB
Бег
Екатерина Митяева
Антонина Юшина
Ультрамарафон
Забег
Дмитрий Митяев
Календарь стартов
Трейлраннинг
любительский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Главные новости
Хайлемарьям Кирос и Сифан Хассан выиграли марафон в Сиднее. Оба установили рекорды трассы
вчера, 22:53
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
27 августа, 15:56
Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут
26 августа, 15:03
Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»
426 августа, 14:33
Алексей Реунков проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет в пятницу 29 августа
26 августа, 09:00
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Ко всем новостям
Последние новости
Елена Седова и Сергей Петров выиграли забег ЗЕЛРАН5К – уникальный старт в Зеленограде для 200 самых быстрых участников
вчера, 21:53
Трейловый забег в Кандалакше собрал более 300 участников. Спортсмены пробежали дистанции от 10 до 55 км по горам и берегу Белого моря
вчера, 15:55
В Мончегорске в седьмой раз пройдет ночной трейл. Старт состоится 6 сентября
29 августа, 08:23
«Это самый сложный трейл в России». Wild Trail опубликовали истории спортсменов, которые пробегут ультрамарафон «Горный Король» длиной 180 км
28 августа, 14:19
Алексей Смертин проведет лекцию на выставке Уфимского марафона. Он также проведет бегунов на марафоне как пейсмейкер – из 4 часов
328 августа, 13:00
Хоккеисты тульского клуба АКМ проведут разминку и автограф-сессию на «Гонке Героев». Забег с препятствиями пройдет в Туле 30 августа
27 августа, 15:21
На полумарафоне «Моя столица» пройдет чемпионат среди беговых клубов. Общий призовой фонд составит 850 000 рублей
26 августа, 07:46
Алексей Калистратов и Елизавета Саутиева стали победителями дистанции 1/4 на соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
25 августа, 17:38
Более 500 спортсменов приняли участие в забеге «Длинные аллеи». Атлетам были доступны дистанции от 1,6 до 63,3 км
24 августа, 15:22
Лотерея на марафон в Токио продлится до 29 августа. Старт пройдет 1 марта
24 августа, 12:37