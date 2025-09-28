Леонид Емельянов и Елена Скоблина стали победителями полумарафона «Ростов Великий»

28 сентября в Ростове прошел полумарафон от организаторов серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 3 км.

В рамках забега на дистанции 10 км состоялось Первенство России Мастерс среди спортсменов старше 35 лет.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Леонид Емельянов – 1:11:21 Анатолий Морозов – 1:11:45 Игорь Фадин – 1:13:54

21,1 км, женщины

Елена Скоблина – 1:27:43 Юлия Алексеева – 1:32:58 Елизавета Фролова – 1:33:18

10 км, мужчины

Никита Калганов – 30:51 Даниил Авдеев – 30:55 Никита Рубцов – 31:17

10 км, женщины

Надежда Сизова – 33:39 Дина Пахтусова – 37:41 Елизавета Сергеева – 37:50

Первенство России Мастерс 35+, мужчины

Иван Буров – 31:42 Денис Ермаков – 32:11 Михаил Климов – 32:43

Первенство России Мастерс 35+, женщины

Ольга Лазарькова – 36:19 Вера Маркарова – 36:56 Елена Корчагина – 38:10

5 км, мужчины

Эдуард Хисамов – 15:32 Денис Ермаков – 15:39 Дмитрий Егоров – 15:59

5 км, женщины

Александра Непанова – 19:42 Ксения Калинина – 19:43 Александра Лебедева – 19:50

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .