0

Леонид Емельянов и Елена Скоблина стали победителями полумарафона «Ростов Великий»

28 сентября в Ростове прошел полумарафон от организаторов серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 3 км.

В рамках забега на дистанции 10 км состоялось Первенство России Мастерс среди спортсменов старше 35 лет.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Леонид Емельянов – 1:11:21

  2. Анатолий Морозов – 1:11:45

  3. Игорь Фадин – 1:13:54

21,1 км, женщины

  1. Елена Скоблина – 1:27:43

  2. Юлия Алексеева – 1:32:58

  3. Елизавета Фролова – 1:33:18

10 км, мужчины

  1. Никита Калганов – 30:51

  2. Даниил Авдеев – 30:55

  3. Никита Рубцов – 31:17

10 км, женщины

  1. Надежда Сизова – 33:39

  2. Дина Пахтусова – 37:41

  3. Елизавета Сергеева – 37:50

Первенство России Мастерс 35+, мужчины

  1. Иван Буров – 31:42

  2. Денис Ермаков – 32:11

  3. Михаил Климов – 32:43

Первенство России Мастерс 35+, женщины

  1. Ольга Лазарькова – 36:19

  2. Вера Маркарова – 36:56

  3. Елена Корчагина – 38:10

5 км, мужчины

  1. Эдуард Хисамов – 15:32

  2. Денис Ермаков – 15:39

  3. Дмитрий Егоров – 15:59

5 км, женщины

  1. Александра Непанова – 19:42

  2. Ксения Калинина – 19:43

  3. Александра Лебедева – 19:50

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
