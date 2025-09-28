Леонид Емельянов и Елена Скоблина стали победителями полумарафона «Ростов Великий»
28 сентября в Ростове прошел полумарафон от организаторов серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанциях 10, 5 и 3 км.
В рамках забега на дистанции 10 км состоялось Первенство России Мастерс среди спортсменов старше 35 лет.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Леонид Емельянов – 1:11:21
Анатолий Морозов – 1:11:45
Игорь Фадин – 1:13:54
21,1 км, женщины
Елена Скоблина – 1:27:43
Юлия Алексеева – 1:32:58
Елизавета Фролова – 1:33:18
10 км, мужчины
Никита Калганов – 30:51
Даниил Авдеев – 30:55
Никита Рубцов – 31:17
10 км, женщины
Надежда Сизова – 33:39
Дина Пахтусова – 37:41
Елизавета Сергеева – 37:50
Первенство России Мастерс 35+, мужчины
Иван Буров – 31:42
Денис Ермаков – 32:11
Михаил Климов – 32:43
Первенство России Мастерс 35+, женщины
Ольга Лазарькова – 36:19
Вера Маркарова – 36:56
Елена Корчагина – 38:10
5 км, мужчины
Эдуард Хисамов – 15:32
Денис Ермаков – 15:39
Дмитрий Егоров – 15:59
5 км, женщины
Александра Непанова – 19:42
Ксения Калинина – 19:43
Александра Лебедева – 19:50
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.