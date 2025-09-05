7 декабря в Вологде в восьмой раз пройдет зимний полумарафон

В Вологде в восьмой раз пройдет зимний полумарафон «Бегущая Вологда». Старт традиционно проходит в начале декабря, в 2025 году он состоится 7 декабря.

Организаторы забега сообщают, что подготовили новую трассу, пролегающую через самые красивые места города.

В программе соревнований несколько дистанций:

детские забеги на 500 м и 1 км;

фановый забег на 2026 м;

5 км;

10 км;

21,1 км

специальный забег на 500 м для участников с ОВЗ.

Участников ждут теплые раздевалки и душевые, питание после финиша. Для детей и болельщиков – развлечения и знакомство с Дедом Морозом.

Регистрация открыта на все дистанции, кроме фановой – на нее слоты уже закончились. Записаться на старт можно через сайт RussiaRunning , стоимость слотов – от 1100 руб. до 2800 руб. в зависимости от дистанции.