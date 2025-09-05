7 декабря в Вологде в восьмой раз пройдет зимний полумарафон
В Вологде в восьмой раз пройдет зимний полумарафон «Бегущая Вологда». Старт традиционно проходит в начале декабря, в 2025 году он состоится 7 декабря.
Организаторы забега сообщают, что подготовили новую трассу, пролегающую через самые красивые места города.
В программе соревнований несколько дистанций:
детские забеги на 500 м и 1 км;
фановый забег на 2026 м;
5 км;
10 км;
21,1 км
специальный забег на 500 м для участников с ОВЗ.
Участников ждут теплые раздевалки и душевые, питание после финиша. Для детей и болельщиков – развлечения и знакомство с Дедом Морозом.
Регистрация открыта на все дистанции, кроме фановой – на нее слоты уже закончились. Записаться на старт можно через сайт RussiaRunning, стоимость слотов – от 1100 руб. до 2800 руб. в зависимости от дистанции.