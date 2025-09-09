0

Стали известны трассы полумарафона «Моя столица»

4 и 5 октября в Москве пройдет полумарафон «Моя столица». Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также доступны дистанции 5 и 10 км.

Организаторы забега выложили трассы. Все дистанции пройдут в один круг. Старт и финиш состоятся на Воробьевых горах. Маршрут полумарафона пройдет по улице Косыгина, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. 

Набор высоты на полумарафоне составит 116 м, на дистанции 10 км – 76 м, на дистанции 5 км – 41 м.

Полумарафон «Моя столица». Главное о старте: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов

На полумарафоне «Моя столица» пройдет чемпионат среди беговых клубов. Общий призовой фонд составит 850 000 рублей

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Фармэко – Бегом по Золотому кольцу
Календарь стартов
Полумарафон
любительский спорт
Бег
Забег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Организаторы полумарафонов и марафонов могут поучаствовать в обучающей программе от «Бегового сообщества». Заявку нужно подать до 5 сентября
4 сентября, 08:55
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
27 августа, 15:56
На полумарафоне «Моя столица» пройдет чемпионат среди беговых клубов. Общий призовой фонд составит 850 000 рублей
26 августа, 07:46
Главные новости
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября
5 сентября, 08:50
Для тренеров и менеджеров атлетов проведут бесплатную программу обмена опытом. Заявки – до 10 сентября, обучение – во время Московского марафона
5 сентября, 08:20
Владимир Никитин планирует пробежать 21,1 км на Казанском полумарафоне быстрее 60 минут
33 сентября, 12:31
Хайлемарьям Кирос и Сифан Хассан выиграли марафон в Сиднее. Оба установили рекорды трассы
230 августа, 22:53
Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й
130 августа, 16:55
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
27 августа, 15:56
Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут
126 августа, 15:03
Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»
426 августа, 14:33
Алексей Реунков проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет в пятницу 29 августа
26 августа, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Прямов и Татьяна Шабанова стали победителями Минского полумарафона
вчера, 18:09
Более 1500 атлетов приняли участие в трейловом фестивале Т-Банк Rosa Wild Fest
вчера, 15:34
Анастасия Перевозчикова стала «Горной королевой». Спортсменка установила новый рекорд соревнований
1вчера, 12:08
Более 15 000 атлетов приняли участие в Пермском марафоне
7 сентября, 14:01
Андрей Матвеев и Людмила Лебедева стали победителями марафона «Нижний Новгород». Шаров и Мендаева – первые на дистанции 10 км
7 сентября, 12:48
Александр Орлов стал «Горным королем» в рамках фестиваля Т-Банк Rosa Wild Fest. Атлет преодолел 180 км почти за 36 часов
7 сентября, 11:12
Искандер Ядгаров занял второе место на дистанции 21,1 км в рамках Уфимского марафона
7 сентября, 09:54
Артем Попов и Карина Костромина стали победителями полумарафона А.Раевича
6 сентября, 14:39
«Награда в 50 тысяч рублей для каждого финишера – это пари между участником и организаторами. Получится финишировать или нет?» Антон Жилин рассказал о призах на «Горном короле»
6 сентября, 10:12
Лейман и Андреева стали чемпионами России на 15 км. Забег состоялся в рамках Когалымского полумарафона
6 сентября, 09:37