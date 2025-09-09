Стали известны трассы полумарафона «Моя столица»

4 и 5 октября в Москве пройдет полумарафон «Моя столица». Помимо основной дистанции 21,1 км, участникам также доступны дистанции 5 и 10 км.

Организаторы забега выложили трассы. Все дистанции пройдут в один круг. Старт и финиш состоятся на Воробьевых горах. Маршрут полумарафона пройдет по улице Косыгина, Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Набор высоты на полумарафоне составит 116 м, на дистанции 10 км – 76 м, на дистанции 5 км – 41 м.

Полумарафон «Моя столица». Главное о старте: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов

На полумарафоне «Моя столица» пройдет чемпионат среди беговых клубов. Общий призовой фонд составит 850 000 рублей