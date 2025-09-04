Открылась регистрация на Забег.рф. Старт пройдет 23 мая 2026 года
Открылась регистрация на «Забег.рф» – полумарафон, который проходит более чем в 60 городах мира в один день. В 2026 году он пройдет 23 мая.
Оплатить участие можно на сайте забега, доступные дистанции – 1, 5, 10 и 21,1 км, они зависят от города. Пока регистрация открыта не во всех городах, постепенно в список добавятся новые.
Первый «Забег.рф» прошел в 2017 году, и в 2026-м состоится в десятый раз. Особенность забега – синхронный старт для дистанции 21,1 км, во всех российских городах участники полумарафона стартуют одновременно.
Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Забег.рф
