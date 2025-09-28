Береснев и Юшина стали победителями титульной дистанции на ультрамарафоне White Bride Ultra Gelendzhik. Митяевы – вторые

27-28 сентября в Геленджике прошел горный ультрамарафон White Bride Ultra Gelendzhik. Участникам соревновались на следующих дистанциях: 120 (6000 м+), 70, 50, 30 и 15 км.

Победителями титульной дистанции стали Алексей Береснев (13:29:38) и Антонина Юшина (14:50:19). Атлеты недавно вернулись с ультрамарафона Ultra-Trail du Mont-Blanc, который проходил в Альпах.

Вторыми на дистанции 120 км прибежали Дмитрий (13:33:54) и Екатерина (15:04:24) Митяевы, третьими – Антон Нестеренко (14:34:25) и Юлия Тимофеева (16:40:42).

На дистанции 70 км первыми стали Алексей Макалюкин (7:50:24) и Ирина Амелькина (8:36), на дистанции 50 км – Евгений Марков (5:04:30) и Мария Гостева (6:07:46), на дистанции 30 км – Андрей Жиндаев (3:01:48) и Анастасия Козина (3:32:58), на дистанции 15 км – Сергей Смолев (1:36:14) и Ольга Щучкина (1:48:10).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult .

