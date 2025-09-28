Анастасия Деркач и Виталий Шафар выиграли Almaty Marathon. Ринас Ахмадеев – 2-й на 21,1 км
28 сентября в Алматы (Казахстан) прошел марафон. Участникам были доступны следующие дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км (можно было как пробежать, так и пройти скандинавской ходьбой).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Виталий Шафар – 2:19:36
Илья Тяпкин – 2:20:41
Андрей Петров – 2:21:30
42,2 км, женщины
Анастасия Деркач – 2:41:24
Елена Толстых – 2:44:11
Екатерина Тунгускова – 2:44:11
21,1 км, мужчины
Нурсултан Кенешбеков – 1:02:44
Ринас Ахмадеев – 1:03:59
Евгений Фадеев – 1:06:41
21,1 км, женщины
Айнуска Калил кызы – 1:17:32
Светлана Куделич – 1:17:44
Карина Костромина – 1:17:52
10 км, мужчины
Нодирбек Муталипов – 31:45
Ракимжан Келманов – 32:16
Ислам Абылханулы – 32:28
10 км, женщины
Жанна Мамажанова – 35:52
Анастасия Слепнева – 36:49
Азиза Мирзакбарова – 37:19
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.