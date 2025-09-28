Анастасия Деркач и Виталий Шафар выиграли Almaty Marathon. Ринас Ахмадеев – 2-й на 21,1 км

28 сентября в Алматы (Казахстан) прошел марафон. Участникам были доступны следующие дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км (можно было как пробежать, так и пройти скандинавской ходьбой).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Виталий Шафар – 2:19:36 Илья Тяпкин – 2:20:41 Андрей Петров – 2:21:30

42,2 км, женщины

Анастасия Деркач – 2:41:24 Елена Толстых – 2:44:11 Екатерина Тунгускова – 2:44:11

21,1 км, мужчины

Нурсултан Кенешбеков – 1:02:44 Ринас Ахмадеев – 1:03:59 Евгений Фадеев – 1:06:41

21,1 км, женщины

Айнуска Калил кызы – 1:17:32 Светлана Куделич – 1:17:44 Карина Костромина – 1:17:52

10 км, мужчины

Нодирбек Муталипов – 31:45 Ракимжан Келманов – 32:16 Ислам Абылханулы – 32:28

10 км, женщины

Жанна Мамажанова – 35:52 Анастасия Слепнева – 36:49 Азиза Мирзакбарова – 37:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .