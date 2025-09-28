0

Анастасия Деркач и Виталий Шафар выиграли Almaty Marathon. Ринас Ахмадеев – 2-й на 21,1 км

28 сентября в Алматы (Казахстан) прошел марафон. Участникам были доступны следующие дистанции: 42,2 км, 21,1 км, 10 км (можно было как пробежать, так и пройти скандинавской ходьбой).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Виталий Шафар – 2:19:36

  2. Илья Тяпкин – 2:20:41

  3. Андрей Петров – 2:21:30

42,2 км, женщины

  1. Анастасия Деркач – 2:41:24

  2. Елена Толстых – 2:44:11

  3. Екатерина Тунгускова – 2:44:11

21,1 км, мужчины

  1. Нурсултан Кенешбеков – 1:02:44

  2. Ринас Ахмадеев – 1:03:59

  3. Евгений Фадеев – 1:06:41

21,1 км, женщины

  1. Айнуска Калил кызы – 1:17:32

  2. Светлана Куделич – 1:17:44

  3. Карина Костромина – 1:17:52

10 км, мужчины

  1. Нодирбек Муталипов – 31:45

  2. Ракимжан Келманов – 32:16

  3. Ислам Абылханулы – 32:28

10 км, женщины

  1. Жанна Мамажанова – 35:52

  2. Анастасия Слепнева – 36:49

  3. Азиза Мирзакбарова – 37:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

