Алексей Береснев о подъеме на высоту 7329 м на гонке UTMB: «Все же лыжное прошлое сказывается, я умею работать с палками в отличие от многих. Даже к лидерам есть вопросы»

С 29 по 31 августа в Альпах по территории Франции, Италии и Швейцарии проходил трейловый ультрамарафон Ultra-Trail du Mont-Blanc. Участники соревновались на дистанции 176 км с суммарным набором высоты 9900 м.

Из россиян на самой длинной дистанции финишировал только Алексей Береснев. Атлет пробежал 176 км за 24:03:33 и стал 31-м в общем зачете. Но изначально Береснев планировал бежать на 22:30, но признался после гонки, что опыта на таких соревнованиях пока мало.

Алексей поделился своими впечатлениями о UTMB в социальной сети ВКонтакте: «Никаких иллюзий на высокие места не строил, все же понимал, что опыта у меня недостаточно на таких длинных горных гонках. Задача была разложиться оптимально, суметь бежать на второй половине дистанции, а не идти пешком и проклинать все и вся. Забегая вперед, считаю, что с задачей справился».

До первого пункта питания гонка для Береснева шла по плану, но после 33-го км атлет замерз в подъем на 1643 м+ и даже думал о сходе с дистанции. Алексей надел всю одежду на себя, но смог согреться только после того, как спустился на высоту ниже 1500 м. Атлет описывает этот отрезок дистанции как «самый настоящий ад».

Далее Береснев смог снова переместиться с 59-го на 39-е место, которое он проиграл, когда одевался при подъеме на высоту. Он отметил, что несмотря на большую высоту (7329 м) ему удается быстро бежать на крутых подъемах: «Все же лыжное прошлое сказывается, я умею работать с палками в отличие от многих. Даже к лидерам есть вопросы по их работе с палками, многие вывозят только ногами. Добавь правильную технику рук, они бы могли разгружать свои ноги намного эффективнее».

У Алексея Береснева до конца года по планам пробежать еще две гонки: White Bride Ultra Gelendzhik (27 сентября) и Chiang Mai Thailand by UTMB (5 декабря).