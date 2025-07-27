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Алексей Береснев и Елена Носкова стали победителями ультрамарафона GRUT

С 25 по 27 июля в Суздале прошел трейловый ультрамарафон GRUT. Участники соревновались на следующих дистанциях: 5 км, ночные 10 км, 20 км, 30 км, 50 км, 80 км, 100 км. Также состоялись детские забеги на 1 и 3 км.

Победителями титульной дистанции T100 стали ультрамарафонец Алексей Береснев (9:05:02) и МС по легкой атлетике Елена Носкова (10:23:21). 

На дистанции 80 км первыми стали Антон Нестеренко (8:44:55) и Мальвина Петрова (9:41:51), на дистанции 50 км – Иван Бирюзов (4:26:10) и Ксения Болотина (4:50:40), на дистанции 30 км – Андрей Тимошин (2:21:11) и Надежда Орлова (2:51:50), на дистанции 20 км – Владислав Логинов (1:18:39) и Александра Войтова (1:33:47), на дистанции 10 км – Сергей (41:21) и Юлия Конякины (46:15), на дистанции 5 км – Сергей (19:50) и Юлия Конякины (22:55).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

25 и 26 июля состоялись забеги на дистанциях 30 и ночные 10 км. О результатах писали в этой новости.

Забег-феномен под Суздалем: грязь, болота, дикие дистанции. Собирает по 8 тысяч бегунов

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
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