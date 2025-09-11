0

Изменились трассы дистанций на Московском марафоне

20 и 21 сентября пройдет Московский марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также будут соревноваться на дистанции 10 км.

Трассы дистанций, а также место старта немного изменились. Теперь участники будут начинать дистанцию на Лужнецкой набережной, а финишировать – на улице Лужники.

Атлеты на марафонской дистанции пробегут по столичным набережным и центру города: мимо Кремля, Храма Христа Спасителя, Большого театра, сталинских высоток. На дистанции 10 км маршрут пройдет мимо парка Горького, здания МИД и также по набережным города.

Стартово-финишный городок будет располагаться на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

Предыдущий вариант трассы не позволял фиксировать рекорды, так как на старте и финише были перепады высот, но, как пишет спортивный блогер Shelgorn «сейчас все соответствует правилам ратификации рекордов и присвоения разрядов».

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Московский марафон
26 августа, 09:00
