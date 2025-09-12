0

Светлана Аплачкина: «Сборы в Кении вышли на 50 тысяч рублей дороже, чем в Киргизии»

Светлана Аплачкина рассказала на своем Youtube-канале о сборах в Кении на высоте 2400 м и планах на Московский марафон.

Аплачкина планирует прилететь со сбора прямо к Московскому марафону и стартануть сразу, не отдыхая несколько дней. Спортсменка пробежит дистанцию 10 км. Помогать преодолевать дистанцию ей будет Артур Бурцев.

Бегунья рассказала о своих планах на ММ: «Попробую бежать на результат. На этот раз у меня будет конкуренция. Мне сказали, что привезут девочку отсюда, с Кении. Личный рекорд у нее 31:15. Настрой пробежать максимально быстро, но в комфортном для меня темпе, чтобы не было потом психологического восстановления, как после «Белых ночей». Тогда это длилось больше месяца точно. Хочется сделать все легко и быстро». 

Также Аплачкина выбирала между сбором в Киргизии и в Кении, и в итоге выбрала Африку: «Сборы в Кении вышли на 50 тысяч рублей дороже, чем в Киргизии. Решила поехать и попробовать отсюда бежать».

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Youtube-канал Светланы Аплачкиной
