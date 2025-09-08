Владислав Прямов и Татьяна Шабанова стали победителями Минского полумарафона

7 сентября в Минске (Республика Беларусь) прошел 10-й полумарафон. Помимо дистанции 21,1 км участники также соревновались на дистанциях 5 и 10 км. Также состоялись фан-забег на 3 км и семейный забег на 1,5 км.

Набор высоты в Минске на дистанции 21,1 км составляет 200 м.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Владислав Прямов – 1:06:11 Сергей Карпов – 1:07 Сергей Кравченя – 1:08:03

21,1 км, женщины

Татьяна Шабанова – 1:15:10 Инна Новик – 1:16:08 Анна Максимова – 1:17:07

10 км, мужчины

Никита Котенев – 32:14 Вячеслав Скудный – 33:07 Артем Чембрович – 33:31

10 км, женщины

Нина Савина – 36:50 Наталья Леонюк – 39:46 Ксения Шихалеева – 40:03

5 км, мужчины

Дмитрий Иваненко – 15:08 Павел Небыт – 15:29 Вадим Старостенко – 16:22

5 км, женщины

Екатерина Корнеенко – 17:46 Анна Летун – 18:25 Резеда Вахитова – 19:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .

