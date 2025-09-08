0

Владислав Прямов и Татьяна Шабанова стали победителями Минского полумарафона

7 сентября в Минске (Республика Беларусь) прошел 10-й полумарафон. Помимо дистанции 21,1 км участники также соревновались на дистанциях 5 и 10 км. Также состоялись фан-забег на 3 км и семейный забег на 1,5 км.

Набор высоты в Минске на дистанции 21,1 км составляет 200 м.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Владислав Прямов – 1:06:11

  2. Сергей Карпов – 1:07

  3. Сергей Кравченя – 1:08:03

21,1 км, женщины

  1. Татьяна Шабанова – 1:15:10

  2. Инна Новик – 1:16:08

  3. Анна Максимова – 1:17:07

10 км, мужчины

  1. Никита Котенев – 32:14

  2. Вячеслав Скудный – 33:07

  3. Артем Чембрович – 33:31

10 км, женщины

  1. Нина Савина – 36:50

  2. Наталья Леонюк – 39:46

  3. Ксения Шихалеева – 40:03

5 км, мужчины

  1. Дмитрий Иваненко – 15:08

  2. Павел Небыт – 15:29

  3. Вадим Старостенко – 16:22

5 км, женщины

  1. Екатерина Корнеенко – 17:46

  2. Анна Летун – 18:25

  3. Резеда Вахитова – 19:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Все про Минский полумарафон. Рассказывают участники забега

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Runin
Полумарафон
любительский спорт
Календарь стартов
Забег
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
7 декабря в Вологде в восьмой раз пройдет зимний полумарафон
5 сентября, 08:02
Открылась регистрация на Забег.рф. Старт пройдет 23 мая 2026 года
4 сентября, 11:23
Организаторы полумарафонов и марафонов могут поучаствовать в обучающей программе от «Бегового сообщества». Заявку нужно подать до 5 сентября
4 сентября, 08:55
Владимир Никитин планирует пробежать 21,1 км на Казанском полумарафоне быстрее 60 минут
33 сентября, 12:31
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
27 августа, 15:56
Главные новости
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
7вчера, 07:38
Алла Сидорова проведет бесплатную тренировку по бегу – в Москве в понедельник 8 сентября
5 сентября, 08:50
Для тренеров и менеджеров атлетов проведут бесплатную программу обмена опытом. Заявки – до 10 сентября, обучение – во время Московского марафона
5 сентября, 08:20
Владимир Никитин планирует пробежать 21,1 км на Казанском полумарафоне быстрее 60 минут
33 сентября, 12:31
Хайлемарьям Кирос и Сифан Хассан выиграли марафон в Сиднее. Оба установили рекорды трассы
230 августа, 22:53
Том Эванс и Рут Крофт выиграли ультрамарафон UTMB. Митяевы, Юшина, Толстенко сошли с дистанции, Алексей Береснев – 31-й
130 августа, 16:55
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
27 августа, 15:56
Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут
126 августа, 15:03
Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»
426 августа, 14:33
Алексей Реунков проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет в пятницу 29 августа
26 августа, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Более 1500 атлетов приняли участие в трейловом фестивале Т-Банк Rosa Wild Fest
сегодня, 15:34
Анастасия Перевозчикова стала «Горной королевой». Спортсменка установила новый рекорд соревнований
сегодня, 12:08
Более 15 000 атлетов приняли участие в Пермском марафоне
вчера, 14:01
Андрей Матвеев и Людмила Лебедева стали победителями марафона «Нижний Новгород». Шаров и Мендаева – первые на дистанции 10 км
вчера, 12:48
Александр Орлов стал «Горным королем» в рамках фестиваля Т-Банк Rosa Wild Fest. Атлет преодолел 180 км почти за 36 часов
вчера, 11:12
Искандер Ядгаров занял второе место на дистанции 21,1 км в рамках Уфимского марафона
вчера, 09:54
Артем Попов и Карина Костромина стали победителями полумарафона А.Раевича
6 сентября, 14:39
«Награда в 50 тысяч рублей для каждого финишера – это пари между участником и организаторами. Получится финишировать или нет?» Антон Жилин рассказал о призах на «Горном короле»
6 сентября, 10:12
Лейман и Андреева стали чемпионами России на 15 км. Забег состоялся в рамках Когалымского полумарафона
6 сентября, 09:37
Выставка Московского Марафона пройдет в новом месте – на площади комплекса «РЖД Арена»
6 сентября, 07:55