Владислав Прямов и Татьяна Шабанова стали победителями Минского полумарафона
7 сентября в Минске (Республика Беларусь) прошел 10-й полумарафон. Помимо дистанции 21,1 км участники также соревновались на дистанциях 5 и 10 км. Также состоялись фан-забег на 3 км и семейный забег на 1,5 км.
Набор высоты в Минске на дистанции 21,1 км составляет 200 м.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Владислав Прямов – 1:06:11
Сергей Карпов – 1:07
Сергей Кравченя – 1:08:03
21,1 км, женщины
Татьяна Шабанова – 1:15:10
Инна Новик – 1:16:08
Анна Максимова – 1:17:07
10 км, мужчины
Никита Котенев – 32:14
Вячеслав Скудный – 33:07
Артем Чембрович – 33:31
10 км, женщины
Нина Савина – 36:50
Наталья Леонюк – 39:46
Ксения Шихалеева – 40:03
5 км, мужчины
Дмитрий Иваненко – 15:08
Павел Небыт – 15:29
Вадим Старостенко – 16:22
5 км, женщины
Екатерина Корнеенко – 17:46
Анна Летун – 18:25
Резеда Вахитова – 19:16
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.