По всей России пройдет традиционный забег в шапках с помпонами. Старт состоится 6 декабря

6 декабря по всей России пройдет бесплатный традиционный забег в шапках с помпонами. Старт организовывает беговое движение «С95», в котором атлеты встречаются по субботам в 9 утра на 5-километровую пробежку.

Также забег состоится в Сербии и Республике Беларусь.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора .