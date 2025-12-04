По всей России пройдет традиционный забег в шапках с помпонами. Старт состоится 6 декабря
6 декабря по всей России пройдет бесплатный традиционный забег в шапках с помпонами. Старт организовывает беговое движение «С95», в котором атлеты встречаются по субботам в 9 утра на 5-километровую пробежку.
Также забег состоится в Сербии и Республике Беларусь.
Зарегистрироваться можно на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: S95
