0

Организаторы полумарафонов и марафонов могут поучаствовать в обучающей программе от «Бегового сообщества». Заявку нужно подать до 5 сентября

19 и 20 сентября 2025 года в рамках Московского Марафона организаторы «Беговое сообщество» проведут программу обмена опытом для директоров забегов. Они поделятся знаниями и опытом, которые получили при подготовке крупнейших забегов в Москве и Санкт-Петербурге.

Обучение проведут для представителей российских и зарубежных команд, организующих забеги на дистанциях 21,1 км и 42,2 км.

Заявку на участие нужно подать до 5 сентября 2025 года включительно, заполнив заявку через специальную форму.

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Беговое сообщество
