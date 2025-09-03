Владимир Никитин планирует пробежать 21,1 км на Казанском полумарафоне быстрее 60 минут

Организаторы Казанского полумарафона объявили, что в старте будет участвовать Владимир Никитин – многократный чемпион России в беге на длинные дистанции. 5 октября в Казани он сделает попытку пробежать 21,1 км менее чем за 60 минут.

Рекорд России в полумарафоне принадлежит Владимиру Никитину, он обновил его в мае 2025 года – 1:00:37. Предыдущий рекорд также установил Никитин.

Казанский национальный полумарафон проводится с 2016 года, в 2025 году мероприятие пройдет в два дня. 4 октября состоится костюмированный забег на 1 км и забег на 3 км; 5 октября – 10 и 21,1 км. Регистрация открыта на сайте Timerman , стоимость участия – от 1450 руб. до 2750 руб. в зависимости от дистанции.

Бегун рванул на полумарафон за «Москвичом» – выиграл с рекордом России!