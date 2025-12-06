0

Открылась регистрация на трейловый фестиваль Rosa Wild Fest

4-6 сентября на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи пройдет трейловый фестиваль Rosa Wild Fest. 

Участникам доступны 11 беговых дистанций, концерты, лекции, вечеринки, фитнес-зона, мастер-классы, бесплатный бассейн, каникросс (забег с собаками).

Атлеты будут соревноваться на следующих дистанциях: 12 км (720 м+), 13 км (650 м+), 20 км (1600 м+), 35 км (2500 м+), 40 км (2700 м+), 45 км (3600 м+), 80 км (5700 м+), 115 км (7700 м+), 180 км (14 000 м+). Доступен и формат двухдневных забегов: 25 (12+13 км), 55 (25+30 км) и 85 км (40+45 км). 

Также пройдут бесплатный фан-ран на 2,5 км и вертикальный километр (6,3 км с набором 1100 м).

Стоимость слота на дистанции 12 и 13 км составляет 6000 рублей, на дистанции 20 км – 8000 рублей, на дистанции 35 и 40 км – 9000 рублей, на дистанции 45 км – 9500 рублей, на дистанции 80 км – 12 000 рублей, на дистанции 115 км – 15 000 рублей. Участие в вертикальном километре стоит 6000 рублей, в каникроссе – 3000 рублей. Стоимость двухдневных забегов составляет 10 000 рублей на дистанции 25 км, на дистанции 55 км – 12 000 рублей, на дистанции 85 км – 15 000 рублей.

Для прохода на фестиваль и участия во всех активностях, кроме забегов, нужен входной билет. Стоимость составляет 3000 рублей. 

Подробную информацию можно на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте MyRace.

«Это как семь раз взойти на вершину Эльбруса». «Горный король» – самый сложный ультратрейл в России

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: WildTrail
Забег
Трейлраннинг
любительский спорт
Календарь стартов
Ультрамарафон
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на ультрамарафон Grand Kislovodsk 2026
28 ноября, 10:33
Открылась регистрация на юбилейный спортивный фестиваль Malidak 2026. Он пройдет 7-9 августа
1 октября, 12:16
«Это как семь раз взойти на вершину Эльбруса». «Горный король» – самый сложный ультратрейл в России
6 сентября, 13:32
Кто станет Горной королевой?
4 сентября, 15:06
Главные новости
Стал известен календарь стартов серии TIMERMAN
12 ноября, 14:05
Кениец, который стал 4-м на Гатчинском полумарафоне: «Я обнаружил, что Россия очень хороша»
11 ноября, 14:47
Виктор Гуржий и Елена Седова стали победителями Гатчинского полумарафона с рекордами трассы
9 ноября, 11:17
Открылась регистрация на марафон «Дорога жизни». Старт пройдет 25 января
7 ноября, 18:50
На Гатчинском полумарафоне выступят кенийские атлеты
7 ноября, 18:16
Организатор «Беговое сообщество» опубликовал календарь забегов на 2026 год
6 ноября, 12:47
Открылась регистрация на Мурманский лыжный марафон «Праздник Севера». Старт пройдет 28-29 марта
1 ноября, 12:41
Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России
5 октября, 06:07
Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая
22 сентября, 14:27
В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026
22 сентября, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Береснев и Антонина Юшина стали победителями на дистанции 168 км Chiang Mai Thailand by UTMB
8 декабря, 17:01
Дмитрий Неделин сошел с дистанции на марафоне в Валенсии. Атлет бежал на рекорд России
7 декабря, 09:18
Общий призовой фонд марафона «Пушкин – Санкт-Петербург» составит 10 млн рублей
4 декабря, 14:36
По всей России пройдет традиционный забег в шапках с помпонами. Старт состоится 6 декабря
4 декабря, 12:27
Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS 2026
30 ноября, 13:26
Ринас Ахмадеев выиграл на дистанции 10 км в рамках Amazing Thailand Marathon
30 ноября, 11:55
Владимир Никитин стал новым атлетом бренда спортивной одежды BIVIUM
29 ноября, 13:37
Открылась регистрация на ультрамарафон Grand Kislovodsk 2026
28 ноября, 10:33
Открылась регистрация на «Арена Полумарафон». Старт пройдет 19 апреля
25 ноября, 18:20
Открылась регистрация на забег в Гатчине «Здравствуй, Новый год»
25 ноября, 17:13