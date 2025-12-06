Открылась регистрация на трейловый фестиваль Rosa Wild Fest
4-6 сентября на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи пройдет трейловый фестиваль Rosa Wild Fest.
Участникам доступны 11 беговых дистанций, концерты, лекции, вечеринки, фитнес-зона, мастер-классы, бесплатный бассейн, каникросс (забег с собаками).
Атлеты будут соревноваться на следующих дистанциях: 12 км (720 м+), 13 км (650 м+), 20 км (1600 м+), 35 км (2500 м+), 40 км (2700 м+), 45 км (3600 м+), 80 км (5700 м+), 115 км (7700 м+), 180 км (14 000 м+). Доступен и формат двухдневных забегов: 25 (12+13 км), 55 (25+30 км) и 85 км (40+45 км).
Также пройдут бесплатный фан-ран на 2,5 км и вертикальный километр (6,3 км с набором 1100 м).
Стоимость слота на дистанции 12 и 13 км составляет 6000 рублей, на дистанции 20 км – 8000 рублей, на дистанции 35 и 40 км – 9000 рублей, на дистанции 45 км – 9500 рублей, на дистанции 80 км – 12 000 рублей, на дистанции 115 км – 15 000 рублей. Участие в вертикальном километре стоит 6000 рублей, в каникроссе – 3000 рублей. Стоимость двухдневных забегов составляет 10 000 рублей на дистанции 25 км, на дистанции 55 км – 12 000 рублей, на дистанции 85 км – 15 000 рублей.
Для прохода на фестиваль и участия во всех активностях, кроме забегов, нужен входной билет. Стоимость составляет 3000 рублей.
Подробную информацию можно на сайте организатора. Регистрация проходит на сайте MyRace.
