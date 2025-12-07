1

Дмитрий Неделин сошел с дистанции на марафоне в Валенсии. Атлет бежал на рекорд России

7 декабря в Валенсии (Испания) прошел марафон. Трасса считается одной из самых быстрых, так как практически отсутствует набор высоты.

Дмитрий Неделин бежал на рекорд России. Атлет преодолел 25 км за 1:16:35 (темп 3:03 мин/км), его ожидаемое время на финише было 2:09:15. Но из-за проблем с печенью Неделин сошел на 28-м км. Также он сильно натер ногу.

Рекорд России на марафоне установлен в 2007 году Алексеем Соколовым (2:09:07).

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
