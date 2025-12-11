Открылась регистрация на туристический забег «РУТС Пермь»

6 июня в Перми пройдет вечерний туристический забег «РУТС Пермь». Особенность старта в том, что спортсмены бегут в группах и через знаковые локации города, забегая внутрь зданий. В Перми атлеты пробегут по «Саду соловьев», Красной площади и мосту «Тысяча ступеней», посмотрят на памятник светофору.

Участникам доступны две дистанции: 5 и 10 км. Маршруты пересекаются, можно выбрать дистанцию на перекрестке.

Стоимость слота составляет 2000 рублей. Регистрация проходит на сайте RussiaRunning .

РУТС – серия городских туристических забегов, проходящих в разных городах страны: Нижний Новгород, Дзержинск, Тобольск, Арзамас, Тверь, Владимир. Новые города и даты забегов организаторы публикуют на сайте серии.