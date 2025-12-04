0

Общий призовой фонд марафона «Пушкин – Санкт-Петербург» составит 10 млн рублей

6 сентября пройдет марафон «Пушкин – Санкт-Петербург».

Общий призовой фонд забегов составит 10 млн рублей. Атлет, который побьет рекорд на марафонской дистанции (быстрее 2:09:07) получит 5 млн рублей. У женщин лучший российский результат составляет 2:20:47, но организаторы не уточняют, касается ли предложение женского рекорда или относится только к мужскому.

Участник, показавший новое лучшее время в абсолюте на дистанции 30 км (быстрее 1:29:14), выиграет 1 млн рублей. 

Спортивный блогер Стась Шельгорн пишет, что «Текущая трасса марафона не соответствует правилам Word Athletics для ратификации национального рекорда: удаление старта от финиша – 53% от дистанции». Но, несмотря на это, организаторы PushkinRun все равно наградят нового неофициального рекордсмена.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: PushkinRun
