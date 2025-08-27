Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
14 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо». В рамках забега состоится чемпионат России по полумарафону.
Организаторы серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» сообщили Спортсу’’ имена элитных атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону.
Среди мужчин на старт выйдут:
Артем Попов (призер ММ-2024 на дистанции 10 км и первый атлет среди русских на Московском полумарафоне-2025) с личным рекордом 1:02:35;
Александр Ольков (призер ЧР по кроссу) с личным рекордом 1:03;
Юрий Клопцов (призер ЧР и Всемирной Универсиады на дистанции 3000 м с препятствиями) с личным рекордом 1:04:30;
Виктор Гуржий (призер ЧР по полумарафону в 2024 году) с личным рекордом 1:05:01.
Среди женщин за победу на полумарафоне в рамках чемпионата России будут бороться:
Наталья Аристархова (призер Московского полумарафона-2025, победительница Кубка России по полумарафону в 2025 году) с личным рекордом 1:12:10;
Наталья Леонтьева (призер ЧР по марафону в 2025 году, чемпионка России по полумарафону в 2023 году) с личным рекордом 1:14:20
Дарья Шабунина (призер ЧР-2025 на дистанции 5000 м, личный рекорд на 10 км – 34:10).
Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 10, 5 и 3 км. Регистрация на забег продолжается на сайте RussiaRunning.