Все про Минский полумарафон. Рассказывают участники забега

Информация о забеге:

Дата проведения: 8 сентября 2024 года

Место проведения: Минск, Республика Беларусь

Дистанции: 5 км, 10,5 км, 21,097 км, семейный забег на 1,5 км

Официальный сайт: minskhalfmarathon.by

Регистрация: открыта на сайте Runin.by

Группа ВКонтакте организаторов: vk.com/bfla_best

Контакты для связи: bflaminskhalfmarathon@gmail.com

Минский полумарафон – шумное, яркое, масштабное и совсем молодое событие. Участники приезжают из разных стран и городов, наряжаются и бегут в красочных костюмах, танцуют и подбадривают друг друга на дистанции. Везде слышится музыка, гул толпы, поддержка волонтеров и болельщиков.

При этом Минский полумарафон входит в престижную Ассоциацию международных марафонов и пробегов AIMS и приглашает топовых международных бегунов и пейсмейкеров.

История забега: за шесть лет вырос с 300 участников до 40 тысяч

Первый Минский полумарафон прошел в 2013 году и был приурочен к празднованию дня города. Тогда забег собрал около 300 атлетов.

С каждым годом мероприятие становилось все популярнее . В 2019 году полумарафон посетило рекордное количество бегунов – 40 000 спортсменов из 68 стран. В том же году полумарафон стал обладателем серебряного статуса IAAF Road Race Label Events – это система оценки беговых соревнований, разработанная World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций).

Есть ряд требований, которые нужно было выполнить, чтобы получить серебряный статус пробега: перекрытая трасса, телетрансляция, определенное количество допинг-проб, а также интернациональные участники и элитные бегуны.

Рекорд трассы в 2018 году установил эфиопский атлет Абебе Дегефа, который преодолел полумарафонскую дистанцию за 1:02:37. В 2022 году российский спортсмен Ринас Ахмадеев показал результат 1:02:50.

Среди женщин быстрее всех оказались белорусские легкоатлетки. В 2019-м Нина Савина поставила рекорд трассы – 1:11:24. До этого в 2016 году Ольга Мазурёнок пробежала полумарафон за 1:11:44, а в 2015 за 1:12:02. Такой же результат показала кенийская спортсменка Шейла Еротич в 2018 году.

Маршруты и дистанции забега

Кроме полумарафона (21,1 км) организаторы также приготовили дистанции меньшего размера – 5 км и 10,5 км. Стартово-финишный городок всех дистанций находится на территории главной спортивной арены Беларуси. Все участники финишируют на дорожках олимпийского комплекса «Динамо».

Трасса дистанций 21,1 км и 10 км состоит из множества подъемов и спусков.

Трасса полумарафонской дистанции 21,097 км состоит из 2 кругов. По отзывам участникам, набор высоты на полумарафоне составляет 200 м.

На дистанции расположены пять пунктов питания и освежения на отметках 3,8 км, 7,8 км, 10,8 км, 13,7 км, 18,5 км и 6 пунктов медицинской помощи. По маршруту дистанции стоят указатели, информирующие о текущем километраже.

Участники стартуют на улице Кирова, выбегают на проспект Независимости и видят с одной стороны Дворец Республики, с другой – Драматический театр Белорусской Армии и Белгосцирк. Далее бегут до площади Победы, сворачивают на Коммунистическую улицу, потом – на улицу Куйбышева и бегут с видом на Большой театр Беларуси возле сквера «Троицкая гора».

Далее участники бегут вдоль реки Свислочь по улице Сторожовской и видят гостиницу «Беларусь» с одной стороны и Свято-Предтеченскую церковь с другой. Далее атлеты выбегают на проспект Машерова, по пути видят стелу «Минск – город-герой» и спускаются обратно по проспекту Победителей. Участники пробегают мимо Дворца спорта, потом мимо площади Свободы, где с одной стороны видят Собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы Марии, а с другой – Минскую городскую ратушу.

На пересечении проспекта Независимости и улицы Ленина атлеты поворачивают на второй круг . Участники преодолевают такой же маршрут, только после стелы «Минск – город-герой» бегут вверх по проспекту Победителей до Дворца Независимости и БелЭкспо и возвращаются к стадиону «Динамо».

Нововведением этого года стало то, что дистанцию 21,097 можно также пробежать и в составе эстафеты . Три атлета бегут 5 км, а четвертый – 6,097 км.

Маршрут дистанции 10,5 км проходит по первому кругу полумарафонской дистанции мимо Дворца Республики, Дворца Независимости, Площади Победы, БелЭкспо, Большого театра, стелы «Минск – город-герой».

Участники на дистанции 5 км также стартуют на улице Кирова, выбегают на проспект Независимости, потом сворачивают на улицу Янки Купалы, бегут по Интернациональной улице мимо Дворца Республики, сворачивают на улицу Ленина и возвращаются обратно по проспекту Независимости до стадиона «Динамо».

Маршрут семейного забега проходит вокруг стадиона «Динамо»: по улицам Кирова, Свердлова и Ульяновской.

Регистрация

Регистрация проходит на сайте Runin.by и открыта до 7 сентября, но может закрыться раньше, если будет выкуплен лимит слотов. Организаторы ожидают 20 000 участников. В день старта регистрация не проводится. Вернуть оплаченный слот и перерегистрироваться на другую дистанцию тоже нельзя.

На полумарафонскую дистанцию 21,1 км допустят участников 18 лет и старше. При этом преодолеть дистанцию нужно менее, чем за 3 часа, так как после этого времени будет снято перекрытие улиц.

Старт, как и во многих других полумарафонах, разделен на кластеры и проходит поэтапно, чтобы распределить бегунов на группы равных по силе спортсменов. Заявиться можно в следующие кластеры:

кластер А (элитные спортсмены). Категория подходит для мужчин, которые пробегают полумарафон быстрее 1:15:00, и женщин с квалификационным временем до 1:20:00. Чтобы попасть в этот кластер, необходимо отправить заявку до 08.08.2024 на bflaminskhalfmarathon@gmail.com и предоставить лучшие результаты за последние два года, соответствующие квалификационному времени.

кластер Б – для атлетов, которые пробегают полумарафон быстрее 1 часа 30 минут;

кластер В – для атлетов, которые пробегают полумарафон медленнее 1 часа 30 минут.

На дистанцию 21,1 км в составе эстафеты допустят участников 12 лет и старше. При этом в составе команды должна быть как минимум одна женщина.

На дистанцию 10,5 км допустят участников 16 лет и старше. Дистанцию нужно преодолеть менее чем за 2 часа.

На дистанцию 5 км допустят участников 12 лет и старше. На этой дистанции можно как посоревноваться за лучший результат, так и пробежать забег в комфортном темпе, без фиксации времени.

Семейный забег проходит на дистанции 1,5 км для детей от 0 до 12 лет и их родителей. Можно использовать самокат, беговел, коляску или пробежать дистанцию с ребенком на руках. Также в день забега на территории стадиона «Динамо» будет работать детская развлекательная площадка, где будут проходить конкурсы и спортивные мероприятия.

Стоимость участия

Стоимость участия зависит от дистанции и даты покупки слота.

Стоимость участия на дистанции 21,097 км до 31 мая составляет 70 BYN (примерно 1970 рублей). Далее цены повышаются: с 1 июля до 80 BYN (2250 рублей), с 1 сентября до 90 BYN (2540 рублей). С 6 по 7 сентября стоимость слота составляет 120 BYN (3380 рублей).

Стоимость участия на дистанции 21,097 км в составе эстафеты до 31 мая составляет 200 BYN (5666 рублей). Далее цены повышаются: с 1 июля до 240 BYN (6800 рублей), с 1 сентября до 280 BYN (7930 рублей). С 6 по 7 сентября стоимость слота составляет 400 BYN (11330 рублей).

Стоимость участия на дистанции 10,5 км до 31 мая составляет 50 BYN (1400 рублей). Далее цены повышаются: с 1 июля до 55 BYN (1550 рублей), с 1 сентября до 60 BYN (1690 рублей). С 6 по 7 сентября стоимость слота составляет 100 BYN (2820 рублей).

Стоимость участия на дистанции 5 км с электронным чипом до 31 мая составляет 40 BYN (1130 рублей). Далее цены повышаются: с 1 июля до 45 BYN (1270 рублей), с 1 сентября до 50 BYN (1410 рублей). С 6 по 7 сентября стоимость слота составляет 80 BYN (2260 рублей).

Стоимость участия на дистанции 5 км без электронного чипа до 31 мая составляет 30 BYN (850 рублей). Далее цены повышаются: с 1 июля до 35 ИНТ (990 рублей), с 1 сентября 40 BYN (1130 рублей), с 6 по 7 сентября стоимость слота составляет 70 BYN (1980 рублей).

На забег на дистанции 5 км без чипа школьники и студенты (граждане Беларуси), пенсионеры и люди с ограниченными возможностями допускаются бесплатно .

Школьникам и студентам нужно подать заявку в Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов (РЦФВС) через спортивные клубы ВУЗов, областные и городские центры физического воспитания и спорта.

Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями для бесплатного участия должны зарегистрироваться через сайт runin.by , выбрав при заполнении анкеты специальную категорию участника. После этого стоимость участия обнулится. При получении стартового пакета понадобится предъявить документ, подтверждающий льготу.

Семейный забег на дистанции 1,5 км проводится бесплатно.

Выдача стартовых пакетов

С 5 сентября откроется ЭКСПО Минского полумарафона на территории национального олимпийского стадиона «Динамо». Точная информация и график работы ЭКСПО появится накануне мероприятия. В день забега получить стартовый пакет можно только иногородним участникам.

Для получения стартового пакета понадобится:

паспорт/водительское удостоверение/студенческий билет;

расписка о несении ответственности за состояние своего здоровья или медицинская справка;

для участников на дистанции 5 км без стартового взноса необходимо предоставить документы, подтверждающие льготу: студенческий билет, пенсионное удостоверение.

Программа забега

8 сентября 2024 года

09:00 – Старт дистанции 10,5 км

10:00 – Старт дистанции 21,097 км и корпоративной эстафеты

13:00 – Старт дистанции 5 км

14:30 – Старт семейного забега

Отзывы участников о забеге

Тоня Татаренок : «Я бежала в 2023 году на дистанции 21,097 км. Преодолела за 1:44, для меня это личник и радость, что я так смогла, так как сама не ожидала.

Я занимаюсь бегом пять лет, из которых два года бегала сама, а три последних года – с тренером. Бегаю почти каждый день: на работу, с работы, по делам, даже на отдыхе бегаю.

Участвовала в этом забеге четвертый раз, полумарафонскую дистанцию бежала второй раз. До этого бегала 5 и 10 км с сестрой за компанию и для поддержки.

В 2023 году в день старта было около 20 градусов. Стоять в майке утром на старте было прохладно, но бежать – в самый раз. Мне было жалко тех, кто надел по две кофты, а потом снял и бежал на поясе с этим утяжелителем. Вообще с погодой как повезет, в позапрошлом году было холодно и шел дождь.

Первые 2 км была толкучка, бегунов было очень много. Такое ощущение, что мы просто шли. На поворотах вообще все останавливались. Я почувствовала себя машиной в пробке, хотя темп был нормальный – 4:45 мин/км.

Дальше бежалось совсем круто, старалась поддерживать бегунов и болельщиков. Если на дистанции встречалась музыка, то даже пританцовывала. Атмосферу эту надо ощутить на себе – очень много эндорфинов и улыбок. Я помню, что всем кричала и махала, не понимаю откуда силы были на это.

Очень вдохновляли бегуны в возрасте. Когда мы бежали обратно – они еще вперед и не спеша, но главное ведь участие. Я прямо гордилась ими. Также поддерживали болельщики на обочине. Они не возмущались, что из-за нас перекрыли дороги, а стояли, подняв руки, и кричали какие мы молодцы, и что мы пример для молодежи.

Поэтому я бегаю без наушников и без музыки. Я лучше ощущаю запах, ярче вижу (поэтому я еще и без очков для солнца), читаю все плакаты болельщиков.

После 15 км пришла усталость и улыбка чуть поутихла. В конце было совсем сложно, стало очень жарко, хотелось пить, да еще и горочка на последних 2 км. Знаете, что спасло? Во-первых, поддержка на трассе, болельщики, они – сила. Было много знакомых, кто просто стоял на трассе и кричал: «Тоня, давай». Во-вторых, пункт освежения на трассе с тазиком холодной воды и губкой. Я подбежала, на меня выжали эту губку с ледяной водой и это был такой кайф и заряд бодрости, что я побежала с новыми силами.

Маршрут отличный, хоть и в два круга, но перед глазами будто все новое было. Трасса вообще с затяжными горками, но я их не сильно ощущала, так как мы их тренировали, но некоторым они давались сложно.

Финиш был на стадионе «Динамо», это отдельный кайф. Ты забегаешь на стадион, бежишь круг по нему, там толпы людей, в микрофон кричат твой номер и поддерживают тебя. Люди после финиша все веселые, фоткаются, делятся впечатлениями.

Организация четкая, все было понятно. В стартовом пакете – изотоник, батончик; на дистанции были пункты питания с фруктами, а на территории стартового-финишного городка работали ларьки с едой. Голодными мы не остались. Также было много туалетов – это важно».

Нодир Таниев : «В основном я бегаю марафонские дистанции, но иногда участвую в 10 и в 21,1 км. В 2022 году планировал отпуск Минск-Москва-Тбилиси и решил пробежать Минский полумарафон.

Пробежал 21,1 км за 01:20:00, тогда в 2022-м это стало моим личным рекордом, но в мае следующего года на Бакинском полумарафоне показал лучший результат – 01:16:10.

Вообще-то я думал, что трасса Минского полумарафона ровная, но она состоит из множества подъемов и спусков. Было заметно, что на тренировках я меньше бегал в гору. Последние километры были очень трудные.

Также понравилась погода в Минске, было 10-12 градусов – комфортно для бега, в то время как в Узбекистане в сентябре тренироваться очень сложно – 35-45 градусов жары».

Марина Боленко : «В Минске я была не один раз, это родина моей мамы. Для меня это был очень долгожданный старт, мечтала о нем с 2019 года. В прошлом году наконец получилось совместить отпуск, забег и путешествие по городам Белоруссии к родственникам.

Первые километры я вообще не замечала, что бегу, но неожиданно на 7 км в горку навстречу солнцу я испытала первую истерику. «Зачем я тут? Почему нельзя как большинство 10 километров? Выпустите меня». Как это прошло – сама не знаю, но чувствую, что благодаря поддержке на трассе.

Пролетели первые 10 км. Я рассчитывала выбежать полумарафон из 2 часов, но горки Минска ворвались без предупреждения и стали для меня сюрпризом. Под финиш я сдалась по скорости. Многие уже шли пешком, но я решила бежать до конца и все равно показала свой лучший результат – 2:10, до этого полумарафоны пробегала за 2:35.

В итоге старт превзошел все мои ожидания. Была шикарная поддержка волонтеров, и что самое интересное – все бегуны бежали весело, дружно, душевно, шутили и общались. Также на финише меня ждали родственники, это очень мотивировало пробежать побыстрее. В России меня еще никто не встречал с забега.

Маршрут очень красивый и интересный, но лучше, чтобы дистанция шла одним кругом. Скучнее и тяжелее бежать два одинаковых маршрута.

Еще из минусов: не хватило запала от ведущего на старте, маленькие фотозоны и ЭКСПО-городок. Но старт все равно рекомендую. Обязательно приеду еще и привезу своих бегунов».

Как добраться из России

Въехать в Минск можно по российскому или заграничному паспорту. Виза не нужна, если вы собираетесь находиться в стране до 90 дней. Также следует помнить, что в Республике Беларусь используются белорусские рубли (BYN).

На самолете

Удобнее всего добираться до Минска на самолете. Ежедневно из Москвы в Минск без пересадок вылетает 12 самолетов, полет длится 1 час 25 минут. Самый дешевый билет стоит 2790 рублей, самый дорогой – 10 754 рубля.

Из Санкт-Петербурга до Минска выполняются 4 рейса, полет длится 1 час 30 минут. Стоимость билетов – от 2590 до 5930 рублей. Также самолеты летают из Сочи, Казани, Мурманска, Калининграда, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Сургута.

От аэропорта до города ходят автобусы и такси. Дешевле всего доехать на автобусе и маршрутке, время в пути около часа, стоимость 4 BYN (114 рублей). Официальный трансфер из аэропорта (такси) стоит от 55 BYN (1554 рубля).

На поезде

Из Москвы в Минск отправляются как скоростные поезда «Ласточка» (в пути 6 часов 55 минут), так и ночные поезда (в пути от 8 до 11 часов). Стоимость «Ласточки» – от 3000 рублей, плацкарт в ночном поезде – от 3467 рублей.

Из Санкт-Петербурга отправляются два вечерних поезда, которые прибывают в Минск утром. Время в пути – 13 часов. Стоимость плацкарта – от 3965 рублей.

Поезда также ходят из Нижнего Новгорода, Краснодара, Калининграда, Ростова-на-Дону, Адлера, Анапы, Архангельска, Смоленска.

На автобусе

Это самый дешевый способ добраться до Минска. Из Москвы автобусы отправляются с автовокзалов «Северные ворота», «Саларьево» и с автостанции «Новоясеневская». Стоимость проезда составляет от 1926 рублей. Время в пути – от 9 до 11 часов.

Из Санкт-Петербурга автобусы отправляются с автовокзала на Обводном канале. Время в пути – от 12 до 14,5 часов. Стоимость – от 1900 рублей.

На машине

Расстояние между Минском и Москвой по трассе М-1 «Беларусь» – 720 км, время в пути, если нет пробок и ремонта дорог – около 8 часов. Также необходимо оформить международную страховку «Зеленая карта».

Из Санкт-Петербурга до Минска расстояние составляет около 800 км, дорога занимает примерно 11 часов. Большая часть пути проходит по трассе Р-23 и по участку платной дороги А-117.

На чем передвигаться внутри Минска

В столице достаточно развитая сеть общественного транспорта: метро, троллейбусы, автобусы, трамваи, маршрутные такси и электрички. Расписание городских маршрутов можно посмотреть на официальном сайте Минсктранса или в приложении Яндекс.карты.

Организаторы советуют добираться до места старта на общественном транспорте, так как часть улиц возле стадиона будет перекрыта.

Где жить

В Минске множество отелей, квартир и хостелов. Можно воспользоваться сервисами по поиску жилья Яндекс Путешествия и Ostrovok.ru .

Вот несколько вариантов отелей и хостелов:

Отель «Минск» расположен в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала. Цены начинаются от 6494 рублей в сутки.

Мимо гостиницы «Беларусь» проходит маршрут дистанции. Цены начинаются от 4485 рублей за ночь.

Гостиница «Турист» находится в трех станциях метро от стартового городка. Цены номера за ночь начинаются от 2806 рублей.

Отель East Time Hotel расположен недалеко от центра, добраться можно за 15 минут на троллейбусе. Цены номера за ночь начинаются от 2646 рублей.

Urban Hostel находится в центре города рядом с Большим театром Беларуси. Цена кровати в 8-местном номере – 1619 рублей за ночь.

На сайте Суточно.ру можно снять квартиру и апартаменты. Цены начинаются от 3000 рублей за сутки.

Что посмотреть в Минске

Минск – город с богатой историей, где каждый найдет занятие по душе. Сюда едут попробовать драники и клецки, пробежаться в красивейших парках города и посетить старинный квартал с европейской архитектурой.

Определенно стоит прогуляться по маршруту забега, так как основные достопримечательности находятся там. Отдельно можно посетить «Верхний город» – самое сердце Минска, его исторический центр. Там посмотреть Минскую ратушу, Дворец Республики, Архикафедральный собор Пресвятого Имени Пресвятой Девы. В этом районе также много музеев, кафе и галереей.

Другой исторический центр – Троицкое предместье, где можно прогуляться по узким улочкам, полюбоваться на невысокие европейские дома с черепичными крышами, посетить музеи, антикварные лавки и кофейни.

Участники советуют:

Тоня :

Ресторан «Васильки» с национальной белорусской кухней. Попробовать драники можно от 250 рублей.

Нодир :

Центральный ботанический сад НАН Беларуси с его коллекцией в более 15 000 растений;

Национальная библиотека, которая по форме напоминает алмаз. На 22 и 23 этажах располагаются смотровые площадки, где с высоты птичьего полета можно посмотреть на весь Минск. Также стоит попробовать национальную кухню в кафе на крыше библиотеки.

Марина :

Парк «Дрозды» – живописное место для пробежки или отдыха перед забегом. Велодорожки, водопады, площадки для игр в волейбол – здесь есть все для комфортного времяпровождения. Парк расположен на берегу реки Свислочи и водохранилища «Дрозды».

Если есть несколько дней, стоит также съездить в Витебск и посетить средневековые замки на территории Беларуси.

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Трасса Минского полумарафона считается непростой. Горки, затяжные подъемы, и, как правило, жаркая погода в начале сентября. Но несмотря на это, многие бегуны ставят тут личные рекорды. В чем секрет? Люди. Болельщики, волонтеры и сами бегуны, которые создают атмосферу фестиваля, на который хочется возвращаться вновь и вновь.

Фото: личные архивы участников; Минский полумарафон ; unsplash.com /Darya Tryfanava, Hanna Zhyhar, Arseni Chuprigin, Aleksei Zaitcev