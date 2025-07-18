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В Рузе пройдет велогонка Cyclingrace. Старт состоится 2-3 августа

2-3 августа в Рузе (Московская область) пройдет велогонка от организаторов Cyclingrace (18+). 

Участникам доступны следующие форматы участия и дистанции:

  • гонка с раздельным стартом на дистанции 15 км;

  • групповая гонка на дистанции 145 км;

  • велозаезд на дистанциях 30 и 49 км.

Велозаезд подходит для новичков и любителей со средним темпом 25-30 км/ч, а велогонка – для опытных любителей и бывших профессионалов (средний темп должен быть от 35 км/ч).

Также 2 августа пройдет парная гонка на дистанции 15 км. Два гонщика начинают гонку одновременно и проходят дистанцию вместе, а их итоговое время определяется по результату второго участника.

Стоимость слота на велогонку на дистанции 15 км составляет 4000 рублей, на дистанции 145 км – 5500 рублей. Участие в велозаезде на дистанции 30 км стоит 4500 рублей, на дистанции 49 км – 5000 рублей. Слот на групповую гонку стоит 7000 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Cyclingrace
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