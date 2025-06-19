Открылась регистрация на Sport-Marafon Fest 2026. Трейловые забеги, велозабеги, соревнования по ориентированию и рогейну пройдут с 11 по 14 июня

С 11 по 14 июня на территории арт-парка «Никола-Ленивец» (Калужская область) пройдет масштабный спортивно-музыкальный фестиваль Sport-Marafon Fest 2026 от организаторов Wild Trail. В программе: трейловые забеги, велозаезды, соревнования по спортивному ориентированию и рогейну, детские забеги, а также концерты, мастер-классы, лекции и экскурсии.

Организаторы подготовили дистанции для любого уровня подготовки атлетов: 10 км, 17 км, 35 км, 50 км, 60 км, 100 км, ночной забег на 4 км, каниспринт (забег с собаками) на дистанции 550 м. Забеги пройдут по территории арт-парка «Никола-Ленивец» и Национального парка «Угра» по лесным тропинками и проселочным дорогам.

Также для участников пройдут следующие соревнования:

соревнования по северной ходьбе;

велозаезды на дистанциях 40, 65 и 125 км;

ориентирование в трех форматах;

рогейн (командный вид спортивного ориентирования) на 4 или 8 часов.

Фестиваль продлится 4 дня, приехать можно будет с семьей. Для детей также пройдут забеги и различные активности, будет организован лагерь. Болельщики смогут посетить концерты, мастер-классы, лекции, йогу.

Купить слот на отдельные соревнования нельзя. Билет продается на 4-дневный фестиваль, куда входят все активности и спортивные старты. После покупки слота надо отметить в каких соревнованиях спортсмен хочет принять участие.

Стоимость слота на все дни составляет 8000 рублей. Это третья волна продажи слотов, как только слоты по текущей стоимости закончатся, стоимость станет выше на 1000 рублей. Детский билет (с 4 до 15 лет) стоит 2500 рублей. Детей до 3 лет включительно на фестиваль пропустят бесплатно, однако если ребенок хочет принять участие в забеге, то билет все же придется купить.

Зарегистрироваться можно на сайте MyRace . Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора .

Фестиваль SPORT-MARAFON в Никола-Ленивце: гид по масштабному спортивному празднику