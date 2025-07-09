Открылась регистрация на велогонку LaStrada в Москве. На дистанции 17 км заезд пройдет бесплатно

10 августа в Москве пройдет шоссейная велогонка LaStrada на дистанциях 50 и 17 км.

Расписание еще пока не известно, но организаторы сообщают, что старт на дистанции 50 км будет вечерний, на дистанции 17 км – утренний.

Стартовать и финишировать участники дистанции 50 км будут в СК «Лужники».

Принять участие в велогонке на дистанции 50 км можно с 18 лет, стоимость составляет 4000 рублей.

Велозаезд на дистанции 17 км проводится бесплатно и доступен с 6 лет. Старт пройдет возле Гребного канала в Крылатском, а финиш – на Новодевичьей набережной. На фестивале также будут работать аниматоры, зоны с аквагримом, площадка для танцев, фудтраки.

Регистрация проходит на сайте организатора .