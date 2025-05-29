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Cyclingrace перенесли велогонку «Северная столица» в Санкт-Петербурге на 16-17 августа

16-17 августа в Санкт-Петербурге впервые пройдет велогонка «Северная столица» от организаторов Cyclingrace.

Участникам доступны следующие дистанции и форматы участия: 

  • гонки для профессионалов и опытных любителей на дистанциях до 25 км и до 100 км;

  • велозаезды для любителей на дистанциях до 25 и 50 км.

В предварительном календаре гонка планировалась на 19-20 июля, позже организаторы открыли регистрацию на 7-8 июня. В итоге старт перенесен на август.

При переносе слота на другую велогонку организаторы дадут промокод на 1000 рублей на другие старты летнего сезона. Для оформления возврата надо написать на почту info@cyclingrace.ru, чтобы получить промокод на 500 рублей, также на эту почту можно писать по любым вопросам.

Маршрут пока не известен. Регистрация не открылась. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Cyclingrace
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