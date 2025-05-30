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Открылась регистрация на три велогонки Cyclingrace. Старты пройдут в Москве и Московской области

5 июля в Москве пройдет велогонка «Две реки». Для участников состоится велогонка (для опытных любителей и профессионалов) на дистанции 90 км и велозаезд (для любителей) на дистанциях 20 и 40 км. Маршрут пройдет по центральным улицам, а также набережным Москвы-реки и Яузы.

Стоимость слота на дистанции 90 км составляет 7000 рублей, на дистанции 40 км – 5500 рублей, на дистанции 20 км – 5000 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора.

19-20 июля в городе Верея Московской области велогонщики будут соревноваться на дистанциях 25 и 120 км. Также пройдут велозаезды на дистанциях 25 и 65 км. 

Стоимость гонки на дистанции 25 км составляет 4000 рублей, на дистанции 120 км – 5500 рублей. Участие в велозаезде на дистанции 25 км стоит 4500 рублей, на дистанции 65 км – 5000 рублей. Зарегистрироваться можно на сайте Cyclingrace.

13 сентября Cyclingrace закрывают сезон в Москве. Участники будут соревноваться в гонке на дистанции 90 км и в заездах на дистанциях 30 и 60 км. Стартовать велогонщики будут в Москворецком парке, финишировать – в Коптево.

Стоимость слота на велогонку на 90 км составляет 7000 рублей, на велозаезд на дистанции 60 км – 5500 рублей, на велозаезд на 30 км – 5000 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Cyclingrace
велошоссе
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