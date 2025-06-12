  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Открылась регистрация на велогонки в Санкт-Петербурге и Тульской области от организаторов Gran Fondo
0

Открылась регистрация на велогонки в Санкт-Петербурге и Тульской области от организаторов Gran Fondo

Организаторы велогонок Gran Fondo открыли две регистрации: на гонки и заезды в Санкт-Петербурге и Тульской области.

27 июля в Дубне (Тульская область) пройдет велогонка на дистанциях 71 и 106 км и заезды на дистанциях 36, 71 и 106 км. 

Регистрация проходит на сайте организатора.

10 августа участники будут соревноваться в Санкт-Петербурге на дистанциях 25, 50 и 95 км (велозаезды) и 50 и 95 км (велогонки). Старт пройдет в Пушкине у Царскосельского лицея, а финиш – также в Пушкине у Египетских ворот (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Зарегистрироваться можно по ссылке.

Стоимость слота на велозаезды на всех дистанциях во всех городах составляет 4000 рублей, на велогонки – 4500 рублей. 

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: GranFondo
любительский спорт
велошоссе
Календарь стартов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2025. С 3 по 5 октября пройдут заплывы, забеги, соревнования по триатлону
2 июня, 13:53
Открылась регистрация на три велогонки Cyclingrace. Старты пройдут в Москве и Московской области
30 мая, 08:54
Открылась регистрация на велозаезды серии Gran Fondo Russia 2025
212 мая, 17:27
Опубликован календарь шоссейных велогонок Cyclingrace на 2025 год
19 марта, 14:46
Главные новости
Выступающая в бодибилдинге Наталья Окишева оштрафована на 30 тысяч рублей за допинг
32 июня, 12:29
Владимир Никитин и Луиза Дмитриева выиграли полумарафон «Забег.РФ»
24 мая, 09:12
Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции»
24 мая, 11:56
Победитель Казанского марафона Неделин про противостояние с Никитиным: «Почувствовал себя в роли жертвы, которая может вот-вот быть съедена»
14 мая, 08:41
Дмитрий Неделин и Джудит Чероно стали победителями Казанского марафона, Никитин и Ковалева – на втором месте
4 мая, 07:23
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне
23 мая, 18:16
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве. Старт пройдет 21 июня – по новой линейной трассе
30 апреля, 12:33
Африканские атлеты Тереза Гела и Дэйзи Рутто стали победителями Московского полумарафона, в национальном зачете – Артем Попов и Наталья Аристархова
127 апреля, 08:20
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском полумарафоне. На старт выйдут Ахмадеев, Бякин, Киселев
522 апреля, 17:50
12 российских спортсменов финишировали 250 км на сложнейшем ультрамарафоне des Sables в Сахаре
212 апреля, 15:59
Ко всем новостям
Последние новости
Константин Соколов и Алена Малышева стали победителями полумарафона «Здорово, Кострома!»
сегодня, 16:37
В Московской области пройдет бесплатный сап-фестиваль. Старт состоится 14 июня
вчера, 15:24
В Москве пройдет благотворительный вечерний забег «Самое время жить». Собранные средства пойдут на помощь взрослым с лейкемией
вчера, 14:28
Шестой фестиваль IT и спорта RUNIT пройдет 13 июля в Мещерском парке
вчера, 12:40Фото
В Тюмени пройдет фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2025. В программе: соревнования по триатлону, забеги, заплывы, концерты и квесты
10 июня, 18:54
Более 5000 спортсменов приняли участие в фестивале Sport-Marafon Fest 2025, который прошел с 6 по 8 июня в арт-парке «Никола-Ленивец»
9 июня, 07:55
Александра Морозова заняла второе место в ультрамарафоне Comrades. Николай Волков стал третьим
18 июня, 10:46
Иван Панферов и Любовь Дубровская выиграли Красочный забег
8 июня, 09:23
Более 800 атлетов приняли участие в трейловых забегах Diginavis Иннополис 2025
7 июня, 13:38
8 июня в Москве пройдет Красочный забег. Маршрут впервые изменился: старт – рядом с «Олимпийским», финиш – на Цветном бульваре
7 июня, 09:43