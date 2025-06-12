Открылась регистрация на велогонки в Санкт-Петербурге и Тульской области от организаторов Gran Fondo

Организаторы велогонок Gran Fondo открыли две регистрации: на гонки и заезды в Санкт-Петербурге и Тульской области.

27 июля в Дубне (Тульская область) пройдет велогонка на дистанциях 71 и 106 км и заезды на дистанциях 36, 71 и 106 км.

Регистрация проходит на сайте организатора .

10 августа участники будут соревноваться в Санкт-Петербурге на дистанциях 25, 50 и 95 км (велозаезды) и 50 и 95 км (велогонки). Старт пройдет в Пушкине у Царскосельского лицея, а финиш – также в Пушкине у Египетских ворот (объект всемирного наследия ЮНЕСКО). Зарегистрироваться можно по ссылке .

Стоимость слота на велозаезды на всех дистанциях во всех городах составляет 4000 рублей, на велогонки – 4500 рублей.