В Москве пройдет «Ночной забег». Старт состоится 21 июля по обновленному маршруту

21 июля в Москве пройдет 12-й «Ночной забег» на дистанции 10 км. Атлеты пробегут 10 км по набережным столицы: Пресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей.

Участники будут стартовать в 22:00 на Краснопресненской набережной. Организаторы поменяли место старта и немного изменили маршрут, но финиш пройдет там же – в Лужниках.

На старте ожидается 10 000 участников.

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