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На «Ночном забеге» в Москве поменялся маршрут. Старт пройдет на Краснопресненской набережной

21 июня в Москве в 22:00 пройдет «Ночной забег» на дистанции 10 км. Забег состоится на полчаса раньше, чем планировалось.

Организаторы поменяли место старта – теперь участники будут начинать дистанцию на Краснопресненской набережной, рядом с центром «Москва-Сити». Финиш пройдет там же – в Лужниках. Новое место старта позволить вместить еще больше участников.

Помимо пятницы и субботы, получить стартовый номер можно будет также в четверг с 15:00 до 20:00. Выдача пройдет в «Международном центре бокса» в Лужниках.

Все о «Ночном забеге» в Москве: особенности дистанции, стоимость участия и отзывы бегунов

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
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