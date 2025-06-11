В Москве пройдет благотворительный вечерний забег «Самое время жить». Собранные средства пойдут на помощь взрослым с лейкемией

28 июня в парке Победы на Поклонной горе пройдет четвертый благотворительный забег «Самое время жить». Собранные средства пойдут на помощь взрослым с лейкемией – с диагнозом «рак крови».

Участники будут соревноваться на дистанциях 2 км, 5 км и 10 км. Для детей доступны дистанции 1 км (до 10 лет) и 2 км (от 10 лет).

Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафетной команды. Атлеты могут собрать свою корпоративную команду и выбрать любую дистанцию. Стоимость такого формата составляет 3500 рублей с участника.

Также можно побороться за победу «Кубка Фонда борьбы с лейкемией». Можно представить от компании неограниченное количество команд. (в команде должно быть 4 человека, каждый бежит по 5 км). Стоимость участия команды – 45 000 рублей.

Забег впервые состоится в вечернее время. В 16:40 стартуют атлеты на дистанции 2 км, в 19:00 – на дистанциях 5 и 10 км.

Стоимость слота на дистанции 10 км составляет 3000 рублей, на дистанции 5 км – 2500 рублей, на дистанции 2 км – 2000 рублей, на дистанции 1 км – 1000 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора .